ЕК приняла стратегию защиты рынка ЕС от внешних государственных инвестиций

БРЮССЕЛЬ, 17 июня. /ТАСС/. Еврокомиссия приняла первую стратегию защиты европейского рынка от внешних инвестиций, спонсированных иностранными государствами. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Еврокомиссии. Эти предложения предусматривают создание наднациональных структур для надзора и контроля за такими инвестициями, которые могут штрафовать или даже блокировать инвестиционные проекты с "необоснованным", с точки зрения Еврокомиссии, государственным участием.

Данный документ получил название "Белая книга по иностранным субсидиям". Она содержит набор предложений по защите внутреннего рынка Евросоюза и предусматривает запуск публичных консультаций, которые будут продолжаться до 23 сентября 2020 года. По их результатам Еврокомиссия разработает юридические нормы по контролю иностранных инвестиций.

Неправильные инвестиции

"Есть быстро растущее количество случаев, когда иностранные государственные субсидии способствуют установлению [иностранными корпорациями] контроля над европейскими компаниями или нарушают инвестиционные решения, ценовую политику или рыночные операции в ущерб компаниям, не получающим такие субсидии", - отмечается в документе. Данная стратегия предусматривает создание наднациональных органов для надзора и выявления иностранной государственной поддержки в инвестиционных проектах иностранных корпораций в Европе, и эти структуры получат полномочия применять штрафные санкции или блокировать сомнительные, с их точки зрения, инвестиции.

Стратегия предусматривает создание наднациональных органов по надзору и выявлению иностранной государственной поддержки в инвестиционных проектах иностранных корпораций в Европе, и эти структуры получат полномочия применять штрафные санкции или блокировать "сомнительные" инвестиции.

"Экономика ЕС открыта и тесно связана с остальным миром. Чтобы этот факт оставался нашей силой, мы должны быть бдительны. Именно поэтому нам нужны правильные инструменты, чтобы гарантировать, что иностранные государственные субсидии не подрывают наш рынок, также как мы действуем в отношении национальных субсидий", - заявила, представляя этот документ, замглавы Еврокомиссии Маргрете Вестагер.

Она также отметила, что иностранные компании, получающие государственные субсидии, в некоторых случаях даже претендуют на поддержку европейского бюджета в рамках реализации различных проектов в Евросоюзе. В то же время Вестагер подчеркнула, что в некоторых случаях, например, если эти иностранные инвестиции способствуют развитию так называемой зеленой энергетики в Европе, а значит реализации концепции Еврокомиссии по строительству к 2050 году экономики с нулевыми углеродными выбросами, такие проекты даже с иностранным госсубсидированием могут рассматриваться как благоприятные для экономики ЕС.

Вестагер также отметила, что в ходе расследований против иностранных компаний может быть использована любая информация, полученная, например, от конкурентов из СМИ и обнаруженная инспекторами Еврокомиссии в ходе физических проверок компании.

Либеральные нормы

В вопросах регулирования рынка ЕС Еврокомиссия опирается на либеральную экономическую концепцию, стремясь создать условия для максимальной конкуренции между всеми участниками. В этой связи любые государственные дотации, которые страны ЕС предоставляют своим компаниям, например, для спасения социально значимого предприятия от банкротства, в обязательном порядке должны проходить оценку в Еврокомиссии.

ЕК проверяет, не создают ли эти субсидии неконкурентных преимуществ для компаний, которые ее получили, и нередко после нескольких лет изучения того или иного случая выносит решение о необходимости полного или частичного возвращения полученных субсидий.