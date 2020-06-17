Минпромторг доработает стратегию "Фарма-2030" с учетом предложений участников рынка

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Минпромторг России дорабатывает стратегию развития фармацевтической промышленности "Фарма-2030" в соответствии с предложениями участников рынка. Об этом в ходе "Иннопром-онлайн" сообщил первый замминистра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб.

"Разработанный проект стратегии "Фарма-2030" был направлен в правительство Российской Федерации, сейчас ведется активная доработка в соответствии с теми предложениями, которые мы получаем и от участников рынка, и от наших коллег из других федеральных органов исполнительной власти", - сказал он.

Он подчеркнул, что основной целью развития российской фармацевтической промышленности является обеспечение ее конкурентоспособности. "Очень важно сохранить и приумножить тот задел, который был сформирован за последние десять лет", - считает Цыб. По его мнению, вывод на рынок в ходе пандемии в кратчайшее время препаратов для лечения коронавирусной инфекции говорит о том, что российским производителям удалось создать необходимую для развития технологическую базу. "Дальнейшая задача - это создать предсказуемые условия для обеспечения дальнейших инвестиций в отрасль, для обеспечения развития конкурентоспособности нашей отрасли, для поддержки разработчиков и производителей лекарственных препаратов, для партнерства, для развития нового партнерства", - сказал он.

Цыб также указывает, что сейчас открываются новые возможности для российского фармрынка в экспортной сфере. "Вся та продукция, которая выходит сегодня на рынок Российской Федерации, - это экспортно-ориентированная продукция, и мы видим, как компании активно начинают экспансию на внешние рынки с теми продуктами, которые были в рамках пандемии выведены на рынок", - сказал заместитель министра.

Стратегию "Фарма-2030" Минпромторг представил в июле 2019 года. Согласно документу, планируется создание в отрасли высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора. Новая стратегия предусматривает, что к 2030 году экспорт отечественных препаратов должен вырасти примерно в пять раз по сравнению с показателем 2018 года, до $3,8 млрд. Поставки за рубеж медицинских изделий за этот же период должны увеличиться в десять раз, до 39 млрд рублей.