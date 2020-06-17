Путин поручил Лихачеву обеспечить особый режим безопасности на ЦОД рядом с АЭС

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что в Центрах обработки данных (ЦОД), которые Росатом создает в периметре атомных электростанций, необходимо обеспечить особый режим безопасности. Такое мнение он высказал на встрече с главой госкорпорации Алексеем Лихачевым.

"Все-таки у вас особый режим работы атомных электростанций. Здесь появятся новые физические, юридические лица, надо быть очень аккуратными, надо обеспечить безопасность", - сказал Путин.

Лихачев доложил президенту о запуске совместно с "Ростелекомом" в прошлом году самого крупного ЦОД в Европе. "У нас есть идея такие центры размещать на территориях атомных станций", - сообщил он, заметив, что ввести ЦОДы непосредственно в периметр АЭС Росатом планирует как в России, так и за рубежом. "Это могло бы стать держателем большого гособлака, то есть держателем всех ресурсов, которые сейчас правительство создает и с точки зрения архивных данных, и с точки зрения работы с личными данными. Была бы защита максимальная", - добавил Лихачев.

Путин в целом идею одобрил, но подчеркнул, что "режимы должны быть обеспечены". "В целом вы абсолютно правы, их нужно держать рядом. Это существенным образом, мы на одном из совещаний об этом говорили, будет облегчать их работу, снизит их издержки, связанные с энергетикой", - отметил глава государства. Лихачев подтвердил, что это решение позволит снизить издержки на 25-30% и Росатом уже готов к этому решению. "Отлично", - подытожил Путин.