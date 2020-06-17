РЖД ввели режим неполной занятости для 8% персонала на фоне пандемии коронавируса

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. РЖД приняли решение ввести режим неполного рабочего как альтернативу увольнениям персонала на фоне снижения перевозок в пандемию коронавируса. Это затронуло около 8% сотрудников. Об этом в ходе форума Российского союза промышленников и предпринимателей рассказал заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Шаханов.

"Мы совместно с профсоюзом выработали общее решение о возможности применения режима неполного рабочего времени, и профсоюз это решение провел, начиная с первичных организаций до центрального комитета. И мы совместно внесли конкретный пункт изменений в коллективный договор. Его официально зарегистрировали для того, чтобы как альтернативу сокращениям была возможность применять режим неполной рабочей занятости. Правда, это касалось в первую очередь тех работников, объем работы которых упал. Пассажирский комплекс, пассажирские перевозки существенно упали. Правда, в целом по холдингу это не превысило 8% от персонала", - сказал топ-менеджер РЖД.

РЖД на данный момент уже готовы к снятию ограничений и будут поэтапно возвращать сотрудников в офис с удаленной работы, сообщал ранее в интервью газете "Гудок" генеральный директор холдинга Олег Белозеров.

Как отмечал начальник департамента управления персоналом РЖД Сергей Саратов, дистанционно сейчас работают 115 тыс. сотрудников компании. По его словам, РЖД провели опрос сотрудников холдинга о том, насколько они удовлетворены удаленной работой и планируют ли после окончания пандемии рассмотреть варианты комбинированного графика - и в офисе, и удаленно. В качестве основных преимуществ удаленного режима участники опроса отметили экономию времени на дорогу, самостоятельное управление своим временем и отсутствие дресс-кода.