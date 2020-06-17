Правительство выделит регионам 100 млрд рублей на компенсацию выпадающих доходов

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Правительство РФ намерено выделить российским регионам 100 млрд рублей на компенсацию выпадающих доходов. Об этом сообщил в среду вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Сегодня мы готовимся выделить 100 млрд рублей на компенсацию выпадающих доходов. В ходе заседания мы обсудили методику распределения этих средств. Анализ всех выпадающих доходов будет проведен по состоянию на 1 июля, далее до 15 июля все регионы должны получить эту помощь", - приводит слова вице-премьера его пресс-служба.

Хуснуллин также уточнил, что компенсации получат порядка 70 российских регионов. Он напомнил, что это уже второй транш, который выделяется для компенсации выпадающих доходов субъектов РФ в условиях борьбы с коронавирусом. Первый транш также составил 100 млрд рублей.

В мае президент России Владимир Путин поручил правительству РФ оценить возможность компенсации регионам доходов, выпадающих из-за мер борьбы с коронавирусом. Так глава государства в понедельник ответил на соответствующую просьбу мэра Москвы Сергея Собянина, которую тот озвучил на совещании о ситуации с коронавирусом.

Выступая на совещании, Собянин, также возглавляющий рабочую группу Госсовета по противодействию распространению коронавируса, обратился к президенту с просьбой дать поручение кабмину рассмотреть возможность частичной компенсации выпадающих доходов регионам. По его словам, часть регионов, прежде всего высокодоходные как Москва, могут относительно легко справиться с выпадением доходов, однако в ряде субъектов сегодня "сложная бюджетная ситуация".