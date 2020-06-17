Пострадавшим из-за коронавируса предприятиям Карелии за 2 месяца выплатили 343 млн рублей

ПЕТРОЗАВОДСК, 17 июня. /ТАСС/. Объем государственных субсидий в размере одного МРОТ на сотрудника, выданных предприятиям Карелии, вошедшим в список отраслей, пострадавших от ситуации с пандемией коронавируса, за апрель 2020 года составил 195 млн рублей, за май уже выплачено более 148 млн рублей. Об этом журналистам сообщила руководитель управления Федеральной налоговой службы (УФНС) по республике Инна Кравченко.

"Уже за апрель месяц подали заявки 6121 налогоплательщик, соответствуют критериям 4 790 [предприятий] по 16 104 работникам. Выплачено на сегодняшний день 195 млн рублей. За май месяц нам подали 4 521 заявку, у нас остались две недели для приема заявок, но уже выплачено <…> 148 млн рублей предпринимателям", - сказала она. В республиканском управлении налоговой службы уточнили ТАСС, что в мае удовлетворили заявки чуть более 4 тыс. предпринимателей на выплаты 14,4 тыс. сотрудников.

По подсчетам налоговой службы в регионе, в республике претендовать на финансовую поддержку могут около 6,5 тыс. предприятий или индивидуальных предпринимателей. Для получения субсидии налогоплательщик должен не только входить по виду своей деятельности в утвержденный список пострадавших от пандемии сфер экономики, но и не находиться в состоянии ликвидации, иметь задолженность на 1 марта 2020 года не более 3 тыс. рублей на дату подачи заявления, а также сохранить не менее 90% трудового коллектива или в абсолютных числах сократить штат не более чем на одну единицу.

Заявочная кампания продлится еще в течение двух недель. При этом, как отметила Кравченко, те, кому по каким-то причинам было ранее отказано в получении поддержки за апрель ранее, могут снова обратиться за ней, устранив ошибки при оформлении документов. "Те предприятия, которые подали заявки за апрель, и им было отказано по тем или иным причинам: например, неправильно был указан расчетный счет или не была вовремя сдана отчетность по СЗВ-М (ежемесячная отчетность в Пенсионный фонд РФ - прим. ТАСС), имеют право повторно подать заявление", - отметила Инна Кравченко.

Меры поддержки сохраняются

Кроме того, на территории республики сохранится региональная мера поддержки в виде материальной помощи в размере одного МРОТ на сотрудника для предприятий, вынужденных приостановить свою работу из-за пандемии. По словам вице-премьера Карелии по вопросам экономики Дмитрия Родионова, в регионе под запретом остается деятельность шести отраслей, однако в связи с ограничениями, которые введены, например, по количеству посетителей, не все предприниматели возобновили работу в полном объеме. Региональную меру поддержки продолжат оказывать и тем компаниям, которые открылись после пандемии, но часть сотрудников продолжают находиться в вынужденном отпуске.

"По просьбам многих предпринимателей Карелии <...> мы сохранили эту меру. <…> При условии, если предприниматель не вывел на работу весь свой трудовой коллектив, потому что сегодня ему это не надо делать, [на] тот персонал, который находится сегодня еще в простое, <...> управление труда и занятости будет продолжать компенсировать затраты в размере 1 МРОТ на одного работника", - сказал Родионов.