В СКФО из-за пандемии не отменялись договоренности по инвестпроектам

ПЯТИГОРСК, 17 июня. /ТАСС/. Все договоренности по социально-экономическому развитию Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) и реализации инвестиционных проектов, несмотря на распространение коронавируса в стране и мире, сохранили свою силу, сообщила в среду пресс-служба аппарата полномочного представителя президента РФ в СКФО Юрия Чайки.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в режиме видеоконференции в среду провел совещание, посвященное системе мер по развитию Северо-Кавказского федерального округа. В мероприятии принял участие полномочный представитель главы государства в СКФО Юрий Чайка, который выступил с докладом.

"Несмотря на ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции, все ранее достигнутые договоренности по социально-экономическому развитию и реализации инвестиционных проектов сохранили свою силу. Работа по указанным вопросам будет продолжена, и это позволит уже в ближайшее время получить конкретные результаты, чтобы наши граждане как можно скорее ощутили реальное улучшение качества жизни", - приводятся в сообщении слова Чайки.

Он отметил, что вместе с тем немаловажное значение в развитии округа имеют и вопросы среднесрочного и долгосрочного планирования.

"Счетная палата Российской Федерации по данному направлению разработала и реализовала мощный инструмент взаимодействия. В качестве яркого примера такой деятельности приведу стратегическую сессию "О приоритетах развития Северного Кавказа", состоявшуюся по нашей совместной с Алексеем Кудриным инициативе. В ходе проведенной сессии обсуждались вопросы совершенствования государственного управления на Северном Кавказе, задачи развития, проблемы и пути их решения. Такой формат получил положительный отклик у участников сессии, было принято решение продолжить эту работу и тиражировать опыт в субъектах округа", - добавил полномочный представитель президента.