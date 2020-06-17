В суде сообщили, когда могут определить сроки рассмотрения жалобы Nord Stream 2

БЕРЛИН, 17 июня. /ТАСС/. Высший земельный суд в Дюссельдорфе получил апелляцию Nord Stream 2 AG против решения Федерального сетевого агентства ФРГ по строительству газопровода "Северный поток - 2" и назначит сроки ее рассмотрения самое ранее через два месяца. Об этом сообщила в среду ТАСС представитель инстанции.

"Иск поступил сюда и зарегистрирован под номером VI-3 Kart 211/20 (V)", - отметили в суде. "Назначение сроков рассмотрения последует самое ранее через два месяца", - подчеркнула представитель инстанции.