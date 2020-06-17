ОПЕК сохранила прогноз по падению спроса на нефть на уровне 9 млн баррелей в сутки

ТАСС, 17 июня. ОПЕК сохранила прогноз по падению мирового спроса на нефть в 2020 году на уровне 9,1 млн баррелей в сутки, говорится в июньском отчете организации.
"Пандемия COVID-19 оказала негативное влияние на глобальную экономическую деятельность, уничтожив потенциал роста мирового спроса на нефть, и привела к снижению показателя в годовом выражении на 6,4 млн баррелей в сутки в первом квартале и на 17,3 млн баррелей в сутки во втором квартале", - отмечается в отчете.
Там говорится, что добыча нефти 10 стран ОПЕК, участвующих в соглашении ОПЕК+, в мае снизилась на 5,12 млн баррелей в сутки от базового уровня. Таким образом, ОПЕК выполнила свои обязательства по сделке на 84% (квота - 6,1 млн баррелей в сутки).
При этом к апрелю добыча стран ОПЕК снизилась более чем на 6,2 млн баррелей в сутки. Из этого объема основная часть сокращения производства пришлась на Саудовскую Аравию, ОАЭ и Кувейт - вместе они убрали с рынка почти 5,5 млн баррелей в сутки. На 340 тыс. баррелей в сутки добычу снизил Ирак, еще на 185 тыс. баррелей в сутки - Нигерия, на 188 тыс. - Алжир.
По оценке ОПЕК, в 2020 году спрос на нефть из стран картеля снизится на 5,8 млн баррелей в сутки к уровню 2019 года и составит 23,6 млн баррелей в сутки.
Предложение нефти от стран, не входящих в ОПЕК
Предложение нефти от стран, не входящих в ОПЕК, в 2020 году сократится на 3,2 млн баррелей в сутки, прогноз улучшен по сравнению с предыдущей оценкой на 300 тыс. баррелей в сутки.
"Прогнозируется, что поставки нефти из стран, не входящих в ОПЕК, во втором полугодии 2020 года сократятся на 4,3 млн баррелей в сутки по сравнению с первым полугодием 2020 года и уменьшатся на 6,1 млн баррелей в сутки по сравнению со вторым полугодием 2019 года", - отмечают аналитики ОПЕК.
При этом наибольшее снижение ожидается в США и Канаде (в совокупности на 2,8 млн баррелей в сутки).
Прогнозируется, что рост добычи нефти в 2020 году продемонстрируют только Норвегия, Бразилия, Гайана и Австралия.
Запасы нефти в странах ОЭСР
Коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) в апреле выросли почти на 4%, до 3,069 млрд баррелей. Это почти на 141 млн баррелей выше среднего показателя за последние пять лет.
"Предварительные данные за апрель показали, что общие коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР выросли на 107,7 млн баррелей в месячном выражении, составив 3,069 млрд баррелей. Это на 184 млн баррелей выше показателя за аналогичный период прошлого года и на 140,6 млн баррелей превышает средний показатель за последние пять лет", - отмечается в отчете.
Из них запасы самой нефти выросли на 58,1 млн баррелей, а нефтепродуктов - на 49,6 млн баррелей по сравнению с предыдущим месяцем. В таком объеме запасов хватило бы на 80,7 дня, что на 4,2 дня меньше, чем месяцем ранее.
Предварительные данные за май показывают, что нефтяные запасы в США выросли на 34,5 млн баррелей, до 1,429 млрд, что на 9,5% больше, чем годом ранее и на 10,7% больше, чем в среднем за пять лет. Из них запасы нефти выросли всего на 100 тыс. баррелей, а нефтепродуктов - на 34,4 млн баррелей.
Добыча нефти в РФ
Добыча нефти в России в 2020 году снизится на 1,14 млн баррелей в сутки - до 10,3 млн баррелей в сутки. По сравнению с предыдущим отчетом показатель улучшен на 160 тыс. баррелей в сутки.
"Прогноз по поставкам нефти из стран бывшего СССР на 2020 год, основанный на обновленных данных по добыче за апрель и май, был пересмотрен в сторону повышения на 207 тыс. баррелей в сутки - до среднего уровня в 13 млн баррелей в сутки. В настоящее время ожидается, что показатель снизится в годовом выражении на 1,37 млн баррелей в сутки. Прогнозируется, что добыча нефти в России снизится на 1,14 млн баррелей в сутки в среднем - до 10,3 млн баррелей в сутки", - отметили эксперты ОПЕК.