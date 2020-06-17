ОПЕК сохранила прогноз по падению спроса на нефть на уровне 9 млн баррелей в сутки

В отчете организации указано, что добыча нефти в России в 2020 году снизится до 10,3 млн баррелей в сутки. По сравнению с предыдущим отчетом показатель улучшен на 160 тыс. баррелей в сутки

ТАСС, 17 июня. ОПЕК сохранила прогноз по падению мирового спроса на нефть в 2020 году на уровне 9,1 млн баррелей в сутки, говорится в июньском отчете организации. "Пандемия COVID-19 оказала негативное влияние на глобальную экономическую деятельность, уничтожив потенциал роста мирового спроса на нефть, и привела к снижению показателя в годовом выражении на 6,4 млн баррелей в сутки в первом квартале и на 17,3 млн баррелей в сутки во втором квартале", - отмечается в отчете.

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Там говорится, что добыча нефти 10 стран ОПЕК, участвующих в соглашении ОПЕК+, в мае снизилась на 5,12 млн баррелей в сутки от базового уровня. Таким образом, ОПЕК выполнила свои обязательства по сделке на 84% (квота - 6,1 млн баррелей в сутки). При этом к апрелю добыча стран ОПЕК снизилась более чем на 6,2 млн баррелей в сутки. Из этого объема основная часть сокращения производства пришлась на Саудовскую Аравию, ОАЭ и Кувейт - вместе они убрали с рынка почти 5,5 млн баррелей в сутки. На 340 тыс. баррелей в сутки добычу снизил Ирак, еще на 185 тыс. баррелей в сутки - Нигерия, на 188 тыс. - Алжир. По оценке ОПЕК, в 2020 году спрос на нефть из стран картеля снизится на 5,8 млн баррелей в сутки к уровню 2019 года и составит 23,6 млн баррелей в сутки. Предложение нефти от стран, не входящих в ОПЕК Предложение нефти от стран, не входящих в ОПЕК, в 2020 году сократится на 3,2 млн баррелей в сутки, прогноз улучшен по сравнению с предыдущей оценкой на 300 тыс. баррелей в сутки. "Прогнозируется, что поставки нефти из стран, не входящих в ОПЕК, во втором полугодии 2020 года сократятся на 4,3 млн баррелей в сутки по сравнению с первым полугодием 2020 года и уменьшатся на 6,1 млн баррелей в сутки по сравнению со вторым полугодием 2019 года", - отмечают аналитики ОПЕК. При этом наибольшее снижение ожидается в США и Канаде (в совокупности на 2,8 млн баррелей в сутки). Прогнозируется, что рост добычи нефти в 2020 году продемонстрируют только Норвегия, Бразилия, Гайана и Австралия. Запасы нефти в странах ОЭСР

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