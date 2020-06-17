Москва и Минск определят сумму межбюджетных расчетов по нефти по итогам 2020 года

МИНСК, 17 июня. /ТАСС/. Итоговая сумма межбюджетных расчетов РФ и Белоруссии за поставки нефти будет определена по итогам 2020 года, и она будет значительной. Об этом заявил в среду журналистам посол России в Минске Дмитрий Мезенцев.

Ранее сообщалось, что стороны готовят соглашение по межбюджетным расчетам Минску с целью компенсации белорусской стороне части премии поставщикам нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).

"Надо полагать, что окончательную сумму компенсации или, скажем, льготирования поставок российской нефти со стороны российских партнеров можно будет определить, когда по итогам года мы будем знать, сколько всего потребили [сырья] два белорусских НПЗ. Мы доложим, как только будет закрыт баланс этого года, без утайки, на какие десятки и десятки миллионов долларов была оказана поддержка в энерго-нефтяной сфере Беларуси", - сказал Мезенцев. Он напомнил, что в конце прошлого года Белоруссия и РФ согласовали балансы поставок нефти. Предполагалось, что объем поставленной российской нефти на белорусские НПЗ составит от 18 до 24 млн тонн по итогам года.

Посол пояснил механизм исчисления компенсации, отметив, что речь идет об умножении суммы компенсируемой из бюджета РФ премии поставщикам нефти на фактический объем поставок сырья. "Предполагается помножить объем поставленной Белоруссии из РФ нефти на цифру (размер премии поставщикам - прим. ТАСС), которая будет в ближайшее время закреплена в тех соглашениях, которые будут подписаны. Это просто будет арифметическое перемножение", - отметил посол.

По словам Мезенцева, подготовка соответствующего документа станет серьезным шагом "в поддержку того запроса, который был обозначен из Минска в конце ушедшего года - начале этого года, сумма значительная". Он оценил согласованный механизм как "итог особого союзнического отношения российской стороны к братской Беларуси".

История вопроса

С 1 января 2020 года у Белоруссии не было соглашения с российскими компаниями на поставку нефти по трубопроводу "Дружба" из-за спора вокруг размера премии к беспошлинной цене нефти. Поэтому страна начала покупать танкерную нефть у альтернативных поставщиков через Литву и Украину.

В конце марта Москва и Минск достигли договоренности о возобновлении поставок нефти от крупных российских компаний. В марте Сергей Румас, который на тот момент занимал должность премьер-министра, заявлял, что часть премии российским компаниям компенсируют с помощью межбюджетных расчетов, то есть за счет правительства РФ. Предусматривается включение в цену поставок российской нефти премии поставщику в размере $4,7 за тонну. Впоследствии суммарный объем уплаченной премии будет компенсирован Минску перечислением средств из российского в белорусский бюджет.

Ранее в интервью агентству Рейтер замминистра финансов РФ Алексей Сазанов заявил, что в 2020 году Россия может компенсировать Белоруссии стоимость поставок нефти в пределах 60-70 млн долларов.