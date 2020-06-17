"Россети" сохранят инвестиции в цифровые проекты в приоритете на фоне оптимизации затрат

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Группа "Россети" планирует сохранить в приоритете инвестиции в проекты цифрововой трансформации на фоне оптимизации затрат. Об этом сообщил генеральный директор компании "Россети" Павел Ливинский в ходе онлайн мероприятия 25-го Мирового энергетического конгресса, который пройдет в Санкт-Петербурге в 2022 году.

"В последние годы значительно выросло количество технологических решений, применяемых ежедневно. Так что в энергетике текущая ситуация с COVID-19 наложилась на существующие глобальные тенденции и усилила динамику внедрения инновационных решений. Мы в "Россетях" также разделяем мнение большинства коллег о необходимости оптимизации затрат в текущих условиях. Нужно сохранить в приоритете цифровые проекты. Цифровая трансформация будет основным направлением инновационного развития отрасли", - сказал он.

Он отметил, что цифровизация - это преобразование самой логики технологических и бизнес-процессов. "Цифровизация обусловлена появлением не только новых технологий, но и изменением потребительского поведения. Цель цифровизации - это придать энергосистеме гибкости и адаптивности к вызовам. При этом сохранить надежность и доступность предоставляемых услуг", - пояснил топ-менеджер.

В процессе цифровизации также нужно учесть интеграцию технологических решений будущего. Система должна воспринимать сигналы, быть управляемой, прозрачной как для производителя, включая микрогенерацию и возобновляемые источники энергии, так и для потребителя, уточнил Ливинский.

"Цифровизация - это дистанционные сервисы, которые позволяют системе быстро самовосстанавливаться, выводить аварийные участки в сети в ремонт и наиболее быстро и оптимально подавать нагрузку, восстанавливать энергоснабжение потребителей в кратчайшие сроки. Уже не просто система управляется человеком, а человек следит за отклонениями в работе энергосистемы, реагирует только на нештатные ситуации - все остальное автоматизировано", - отметил он.

О программе цифровизации "Россетей"

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 году одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется, в том числе, в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.