Росатом ждет лицензию на физический пуск первого блока Белорусской АЭС в июле

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" завершила строительные работы на первом блоке Белорусской атомной электростанции (АЭС) и рассчитывает в следующем месяце получить лицензию на физический пуск этого блока. Об этом сообщил глава Росатома Алексей Лихачев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Самый наш флагманский проект - это белорусская станция. Также завершены строительные работы, ждем сейчас проверку Госатомнадзора, белорусского регулятора, получение лицензии на физпуск ожидаем в июле", - сказал он.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце. Для первой в стране АЭС выбран российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по безопасности.

Ранее замминистра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк заявлял, что физический пуск первого блока АЭС планируется начать в июле 2020 года.

В мае этого года Белоруссия завершила приемку ядерного топлива для первого блока АЭС.