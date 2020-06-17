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Росатом ждет лицензию на физический пуск первого блока Белорусской АЭС в июле

Ранее в Минске заявляли, что физический пуск первого блока АЭС планируется начать в июле 2020 года

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" завершила строительные работы на первом блоке Белорусской атомной электростанции (АЭС) и рассчитывает в следующем месяце получить лицензию на физический пуск этого блока. Об этом сообщил глава Росатома Алексей Лихачев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Самый наш флагманский проект - это белорусская станция. Также завершены строительные работы, ждем сейчас проверку Госатомнадзора, белорусского регулятора, получение лицензии на физпуск ожидаем в июле", - сказал он.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце. Для первой в стране АЭС выбран российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по безопасности.

Ранее замминистра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк заявлял, что физический пуск первого блока АЭС планируется начать в июле 2020 года.

В мае этого года Белоруссия завершила приемку ядерного топлива для первого блока АЭС.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссияЛихачев, Алексей Евгеньевич
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