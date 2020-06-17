Минсельхоз ожидает экспорта зерновых по итогам 2019-2020 сельхозгода на уровне 43 млн тонн

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Экспорт зерна из России в 2019-2020 сельхозгоду (1 июля 2019 года - 30 июня 2020 года) может составить 43 млн тонн. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза со ссылкой на министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева.

"Итоговый экспорт зерновых в сельскохозяйственном сезоне 2019-2020 может составить 43 млн тонн на сумму порядка $8,5 млрд, что соответствует изначально разработанным планам", - сказал он.

Предыдущий прогноз по экспорту зерновых из России в текущем году составлял 45 млн тонн, из которых 36 млн тонн придется на пшеницу.

По предварительной оценке Минсельхоза, в текущем сельхозгоду за рубеж уже направлено 40,6 млн тонн зерна, внешняя торговля оценивается в $8 млрд. Рынки сбыта остались традиционные: Турция, Египет, Бангладеш, Саудовская Аравия и страны Африки.

Прогноз урожая зерна в 2020 году

Минсельхоз повысил прогноз урожая зерна в России в 2020 году до 122,5 млн тонн со 120 млн тонн, 75 млн тонн из них придется на пшеницу.

"По уточненным прогнозам, валовое производство зерна в 2020 г. может составить 122,5 млн тонн, в том числе пшеницы - до 75 млн тонн", - сказал Патрушев.

Министр подчеркнул, что наращивание объемов производства продукции АПК и развитие экспортного потенциала являются важными направлениями деятельности Минсельхоза России. По словам Патрушева, это невозможно без системной работы по повышению урожайности. По зерновым культурам в 2019 году она стала выше почти на полтора центнера с гектара в сравнении с 2018 годом. В текущем году планируется сохранить набранный темп, в том числе за счет применения аграриями современных технологий производства, добавил он.

"Несмотря на сложности, вызванные непростыми погодными условиями в ряде регионов Российской Федерации, а также распространением коронавируса, весенние полевые работы в целом проходят штатно. Некоторые субъекты уже приступили к уборке урожая", - заключил он.

Урожай зерна в 2019 году в России составил 121,2 млн тонн.

Экспорт в 2020-2021 сельхозгоду

Экспорт зерна из России в 2020-2021 сельхозгоду (1 июля 2020 года - 30 июня 2021 года) может составить 45 млн тонн, говорится в сообщении Минсельхоза со ссылкой на министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева.

"Рассчитываем, что экспорт зерновых, при сохранении необходимого объема переходящих остатков, в сезоне 2020-2021 годов составит 45 млн тонн", - сказал он.

Министр также обратил внимание на то, что в сложившихся социально-экономических условиях удалось обеспечить стабильность внутреннего рынка и ценовой ситуации. Минсельхозом был предпринят ряд конкретных действий для обеспечения продовольственной безопасности России, которая является главным и неизменным ориентиром ведомства. В частности, с 1 апреля впервые был введен механизм квотирования экспорта, напомнил он.

Кроме того, чтобы не допустить дефицита продовольствия, Евразийской экономической комиссией установлен до 30 июня 2020 года временный запрет на вывоз из стран ЕАЭС отдельных видов товаров, в том числе ржи, риса, соевых бобов и подсолнечника. "Мы должны в полной мере обеспечить наших переработчиков масличных культур необходимым объемом сырья. Тем более, что мощностей для переработки масличных в России достаточно. Согласно федеральному проекту "Экспорт продукции АПК" на внешнюю торговлю масложирововой продукцией к 2024 г. приходится $8,6 млрд", - подчеркнул глава Минсельхоза.

По его мнению, необходимо стимулировать рост производства масличных и их переработку на территории РФ. Он добавил, что с учетом этого, 16 июня на заседании коллегии Евразийской экономической комиссии принято решение по особому разрешительному порядку вывоза подсолнечника, которое продлится до 1 сентября текущего года.