ФАС России изучит европейскую практику в связи с делами ЕК против Apple

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) не получала обращений по работе Apple Pay, но планирует изучить европейскую практику в связи с двумя антимонопольными расследованиями Еврокомисси (ЕК) в отношении американской компании Apple. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.

"ФАС России рассматривает дело в отношении Apple по жалобе "Лаборатории Касперского" относительно приложения для родительского контроля Kaspersky Safe Kids для iOS. Обращений и жалоб по вопросу Apple Pay в ФАС России не поступало. Мы обратим внимание на европейскую практику. У ФАС есть хороший опыт взаимодействия с Еврокомиссиией", - процитировала пресс-служба ведомства слова заместителя руководителя ФАС России Анатолия Голомолзина.

Ранее пресс-служба ЕК объявила о начале двух расследований в отношении американской компании Apple. Еврокомиссия намерена установить, нарушает ли компания правила конкуренции ЕС в системе Apple Pay и в магазине приложений App Store. Расследование касается, в частности, обязательного использования собственной системы покупок в приложениях Apple и ограничений на способность разработчиков информировать пользователей iPhone и iPad об альтернативных более дешевых возможностях покупки.

До этого газета Financial Times сообщала, что антимонопольные органы ЕС начали рассмотрение жалобы японской интернет-компании Rakuten о том, что Apple через магазин приложений App Store взимает комиссию в размере 30% за продажу ее электронных книг, продвигая одновременно свой собственный продукт Apple Books. Согласно информации дочерней компании Rakuten Kobo, она теряет доход, вынуждая клиентов заходить на собственный веб-сайт для того, чтобы покупать электронные книги без комиссии Apple.