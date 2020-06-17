Эксперты ВШЭ прогнозируют инфляцию в России на уровне 4,4-4,6% на конец года

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) прогнозируют инфляцию в России на конец года на уровне 4,4-4,6%, что выше прогноза Минэкономразвития, следует из бюллетеня "Комментарии о государстве и бизнесе", подготовленном НИУ ВШЭ.

"Текущий прогноз Института "Центр развития" НИУ ВШЭ по инфляции на конец года составляет 4,4-4,6%", - говорится в бюллетене.

По оценке ВШЭ, в июле, с приближением периода сбора урожая ряда плодоовощных культур, продуктовая инфляция продолжит снижаться, что послужит главным дезинфляционным фактором в летние месяцы.

"По мере отмены ограничений, связанных с режимом самоизоляции, и восстановления потребительского спроса динамика цен на непродовольственные товары и услуги, напротив, будет ускоряться", - подчеркивают эксперты.

При этом цены на платные услуги будут ускоряться в первую очередь, что обусловлено особенностями восстановления спроса на них, а также плановым ростом стоимости жилищно-коммунальных услуг летом, добавляют экономисты.

"Динамика цен на непродовольственные товары на первом этапе, наоборот, будет более плавной из-за низкой потребительской уверенности и нежелания совершать крупные покупки", - считают эксперты. Кроме того, окончится влияние эффектов переноса мартовской девальвации рубля в цены.

В осенне-зимний период, по мере улучшения ситуации с занятостью в экономике и восстановления спроса, рост цен на товары непродовольственной группы будет носить более выраженный характер и достигнет максимума в предновогодний период, указывается в бюллетене.

Согласно обновленному прогнозу Минэкономразвития, инфляция на конец 2020 года составит 4% в годовом выражении.