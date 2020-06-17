Таджикистан с 1 июля частично возобновит международное авиасообщение

ДУШАНБЕ, 17 июня. /ТАСС/. Таджикистан с 1 июля возобновит авиасообщение с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Узбекистаном. Эти страны, таким образом, станут первыми для Таджикистана направлениями международных авиаперевозок, которые откроются после вынужденной приостановки в связи с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщило в среду государственное информационное агентство Ховар по итогам заседания республиканского штаба по усилению противоэпидемических мер по предотвращению распространения коронавируса.

"Согласно решению республиканского штаба, с 1 июля будут открыты международные авиарейсы в направлении города Дубай (ОАЭ) и Узбекистана. Все пассажиры обязаны иметь при себе медицинскую справку", - говорится в сообщении. Также штаб поручил Агентству гражданской авиации Таджикистана изучить вопрос организации полетов в Россию, Турцию и Китай.

Таджикистан из-за пандемии коронавируса с 20 марта приостановил международное авиасообщение. Власти страны организовывали спецрейсы для возвращения своих граждан из России, Турции, ОАЭ. Транзитные и чартерные рейсы для перевозки грузов международными авиалиниями осуществлялись по согласованию со штабом.

По последним данным, коронавирус в Таджикистане выявлен у 5 160 человек, с начала пандемии всего выздоровели 3 624 человек, умерли - 50. В связи с улучшением эпидемиологической ситуации с 15 июня возобновили деятельность непродовольственные рынки, торговые центры, гостиницы, точки общепита и салоны красоты.