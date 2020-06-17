Строительство трассы Москва - Казань начнется в конце 2020 года

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Строительство платной трассы Москва - Казань планируется начать в конце 2020 года. Об этом журналистам сообщил в среду вице-премьер РФ Марат Хуснуллин по итогам заседания правительственной комиссии по региональному развитию.

"Выход на стройку можно ждать в конце года, - отметил он. - Практически все регионы, через которые она [трасса Москва-Казань] проходит, это и Оренбургская область, и Самарская область, Татарстан, Чувашия, Владимирская область и Нижегородская, Московская, сама Москва, все подтвердили трассировки. Буквально в ближайший месяц, я думаю, утвердят все проекты планировок. Полным ходом началось проектирование".

Он также отметил, что сейчас активно решается вопрос по переносу инженерных коммуникаций, пересечений с которыми насчитывается порядка 1 тыс.

Ранее Хуснуллин заявлял, что планируется ускорить строительство трассы Москва - Казань на 4 года, то есть запустить движение уже в 2024 году. Согласно проекту, строительство трассы Москва - Казань будет разбито на этапы и начнется с двух головных участков. Это маршрут из Москвы до Владимира с обходом Владимира, а также южный обход Казани. Завершить эти работы ранее рассчитывали к 2024 году, а остальные участки трассы - в 2027 году. Общий объем финансирования строительства новой дороги с обходом Тольятти составит до 730 млрд рублей.

Проект трассы Москва - Казань включен в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года и является частью создаваемого коридора "Европа - Западный Китай".