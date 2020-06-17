"Тинькофф банк" вводит плату за обслуживание кобрендинговых карт

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. "Тинькофф банк" с 17 июля вводит плату за обслуживание кобрендинговой дебетовой карты "Яндекс.Плюс". Комиссия составит 190 рублей в месяц, следует из разосланного клиентам сообщения кредитной организации.

"С 17 июля меняем условия программы лояльности и тарифа дебетовой карты "Яндекс.Плюс". Плата за обслуживание карты составит 190 рублей в месяц. Бесплатно - при неснижаемом остатке от 50 000 рублей или наличии кредита, выданного на этот картсчет", - говорится в сообщении.

Помимо этого "Тинькофф банк" ухудшил условия программы лояльности. Теперь кэшбэк за оплату сервисов "Яндекса", развлечений, ресторанов, обучения и спорта составит 2% вместо 5% ранее.

В пресс-службе "Тинькофф банка" пока не ответили на запрос ТАСС, связано ли данное решение о вводе платы за обслуживание карт с введенными Банком России ограничением комиссий за эквайринг.

Как сообщалось ранее, ЦБ РФ в качестве меры поддержки торговли в связи с коронавирусом ограничил на период по 30 сентября эквайринговые комиссии при онлайн-покупках продуктов, лекарств и товаров повседневного спроса уровнем 1%, а также банковские комиссии при оплате картами медицинских услуг. Ассоциация банков России (АБР) в письме премьер-министру РФ Михаилу Мишустину предупредила, что кредитные организации на фоне этих ограничений могут начать взимать плату за выпуск карт, использование платежных приложений и допуск к кол-центру.