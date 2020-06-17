Первый универсальный атомоход "Арктика" может быть введен в сентябре - октябре

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" рассчитывает, что в сентябре - октябре этого года получит в промышленную эксплуатацию головной ледокол "Арктика" проекта 22220, который строит "Балтзавод". Об этом сообщил глава Росатома Алексей Лихачев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"В этом году мы получаем первый универсальный атомный ледокол "Арктика". В 20-х числах июня начнутся ходовые испытания, и планируем в сентябре, крайний срок - в октябре получить его уже в промышленную эксплуатацию уже в "Атомфлот", - сказал он.

Как сообщалось, всего в рамках концепции развития атомного ледокольного флота госкорпорации "Росатом" предполагается строительство пяти ледоколов проекта 22220. В начале этого года стало известно, что при испытаниях ледокола "Арктика" из-за короткого замыкания вышел из строя гребной электродвигатель на правом валу. Из-за этого был скорректирован срок сдачи ледокола, который изначально был запланирован до лета этого года.

Атомные ледоколы проекта 22220 смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая по ходу движения лед толщиной до 2,8 м. Двухосадочная конструкция судна позволит использовать его как в арктических водах, так и в устьях полярных рек.

В настоящее время заложены четыре ледокола проекта 22220 из пяти запланированных. Второй ледокол проекта (первый серийный) - "Сибирь" - "Балтзавод" заложил в мае 2015 года, третье судно (второе серийное) - "Урал" - заложили в июле 2016 года. Все три судна, включая ледокол "Арктика", должны быть введены в эксплуатацию до 2022 года. Четвертый ледокол проекта 22220 (третий серийный) - "Якутия" - заложили в мае 2020 года, его ввод в эксплуатацию запланирован на 2024 год.