Кумпилов считает, что программа соцэкономразвития Адыгеи повысит качество жизни населения

МАЙКОП, 17 июня. /ТАСС/. Индивидуальная программа социально-экономического развития Адыгеи позволит решить стратегические задачи региона и повысить качество жизни населения. Такое мнение высказал глава республики Мурат Кумпилов.

"Данная программа является дополнительным существенным инструментом для ускоренного социально-экономического развития республики и улучшения инвестиционного климата. С ее помощью мы сможем решить стратегические задачи региона и повысить качество жизни населения", - сказал Кумпилов, которого цитирует его пресс-служба.

Ранее сообщалось, что власти Адыгеи получат на реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития республики в ближайшие три года дополнительно 3 млрд рублей. Это следует из распоряжения правительства РФ, подписанного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Также сообщалось, что по результатам рейтинга Минэкономразвития России по социально-экономическому развитию регионов Адыгея вошла в состав субъектов Российской Федерации с низким уровнем социально-экономического развития. Объем федеральных средств, планируемый к освоению в Адыгее в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития на 2020-2024 годы, составит свыше 5 млрд рублей.

В пресс-службе главы республики пояснили, что программой предусмотрено 30 мероприятий, из них в 2020 и 2021 годах - 12 крупных проектов, в том числе касающихся строительства социально значимых объектов.

"В первую очередь, планируется направить средства на реконструкцию автоматизированной газораспределительной станции в Краснооктябрьском, автомобильной дороги "Даховская - плато Лагонаки", инфраструктуры спортшколы по вольной борьбе, приобретения зданий детской поликлиники, медицинского реабилитационного центра, стоматологической поликлиники и зуботехнической лаборатории",- сказали в пресс-службе. Также предусмотрен капремонт объектов культуры в Энеме и Яблоновском, будет продолжен ремонт Пушкинского народного дома и запланированы берегоукрепительные работы в Майкопе.