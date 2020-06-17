В Вологодской области усилят проект кооперации для восстановления экономики региона

ВОЛОГДА, 17 июня. /ТАСС/. Правительство Вологодской области разработало план восстановления экономики региона после кризиса в период пандемии. В нем 11 разделов, один из ключевых - усиление внутрирегиональной кооперации для поддержки малого и среднего предпринимательства, сообщил губернатор области Олег Кувшинников.

"На сегодня в регионе работает 96% всех организаций области, индекс закрытости у нас минимальный, но важная задача на сегодня - сохранение экономического потенциала и стимулирование потребительского спроса для как можно более быстрого восстановления экономики. Мы разработали план мероприятий по стимулированию роста экономики до 2021 года, он состоит из 11 разделов, направленных на поддержку отдельных отраслей экономики, субъектов малого и среднего предпринимательства, населения региона. Один из ключевых - региональный проект "Синергия роста 2.0". В условиях ограничений коронавируса мы усиливаем этот проект", - представил проект губернатор в своем отчете областному парламенту о работе правительства региона за 2019 год.

Глава региона отметил, что идея внутрирегиональной кооперации возникла в феврале 2012 года, позднее региональный кооперационный проект "Синергия роста" был представлен бизнес-сообществу всей области, создана онлайн система для закупок у предприятий малого, среднего и крупного бизнеса. Вологодские поставщики товаров и услуг получили доступ к заказам крупнейших предприятий региона. "По результатам 2019 года "Синергия роста" - это 12 крупных предприятий-участников проекта, порядка 19,5 млрд рублей закупок товарно-материальных ценностей и услуг у более чем 2 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства области", - сказал руководитель региона.

В этом году на этой платформе бизнес-кооперации будут размещать также государственные и муниципальные закупки. "Кроме того, мы намерены договориться с руководством "Северстали" и "Фосагро", чтобы они размещали в этой системе и заказы предприятий из других регионов, входящих в их холдинги. Эти решения не только обеспечат заказы малому и среднему бизнесу региона, но и позволят повысить конкурентоспособность вологодских предприятий. Для дальнейшего развития проекта "Синергия роста 2.0" планируется создание центров промышленной кооперации в Череповце и Вологде для координации и сопровождения всех кооперационных проектов", - пояснил Кувшинников.

Помощь малому и среднему бизнесу

В план включен раздел по поддержке малого и среднего бизнеса: в три раза снижены на 2020 год ставки по упрощенной системе налогообложения предпринимателям в наиболее пострадавших сферах при условии выполнения ими социальных обязательств. В два раза снижены на этот год ставки по налогу на имущество организаций, наиболее пострадавших от ограничений по коронавирусу. До 100 млн рублей докапитализирован региональный Фонд ресурсной поддержки малого и среднего предпринимательства. За счет этих средств предоставляют займи предпринимателям до 2 млн рублей под 3% годовых. Их уже начали выдавать в конце мая, первый выдан 29 мая, а на сегодня предоставлено уже 35 млн рублей, сообщил глава региона.

Проводится дополнительная докапитализация "Фонда ресурсной поддержки малого и среднего предпринимательства" с участием федерального софинансирования. В результате общая сумма дополнительной докапитализации фонда за счет всех источников в 2020 году составит более 300 млн рублей. "В рамках стимулирования внутреннего спроса мы планируем увеличить долю закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства при проведении государственных и муниципальных закупок органами исполнительной государственной власти области и муниципальных образований", - сообщил Кувшинников.

Для лесного комплекса принято решение об отсрочке по аренде участков. Для поддержки строительной отрасли рассматривается возможность субсидирования процентной ставки по ипотечным кредитам всех категорий граждан в первый год кредитования (до 0%) и возможность субсидирования оплаты первоначального взноса по ипотеке до 10% стоимости жилья. Планируется проект "Вологодские ИТ-разработки на службе государства", его суть - привлечь IT-разработчиков к цифровизации бизнес-процессов в регионе. Планируется расширить критерии предоставления субсидий туроператорам, которые привлекают в регион туристов. Отдельный раздел посвящен поддержке занятости населения.