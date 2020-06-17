Чувашская компания поставила первую партию рабочих перчаток в США

ТАСС, 17 июня. Компания ООО "Энергия" из Чувашии, которая занимается производством рабочих трикотажных перчаток, поставила 9 тыс. пар продукции в США. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой министерства экономического развития и имущественных отношений республики.

"ООО "Энергия" выполнило первую пробную поставку более девяти тысяч пар трикотажных рабочих перчаток в США. <…> В ближайшие месяцы ожидаются повторные экспортные поставки в США", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, весной на предприятие вышел покупатель из Нью-Йорка, которому требовались рабочие перчатки. По итогам переговоров с ним был заключен экспортный контракт.

Ранее предприятие при помощи центра "Мой бизнес" получило сертификацию, а также перевело свой сайт на иностранные языки.

Ситуация с коронавирусом не повлияла на продажи и оборот компании. В условиях пандемии не был уволен ни один сотрудник производства, все работники получают зарплату в полном объеме, отмечается в сообщении.

ООО "Энергия" расположено в Чебоксарском районе Чувашии, в месяц выпускает 1 млн 200 тыс. пар рабочих перчаток. Продукцию поставляют по всей стране - от Калининграда до Южно-Сахалинска, а также в страны ближнего и дальнего зарубежья. География поставок предприятия включает все страны Таможенного союза (Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия), страны Европейского союза (Нидерланды, Германия), ведутся переговоры с Италией, Францией и Великобританией. В двух производственных цехах предприятия трудятся более 50 работников.