АСИ начало второй этап конкурса цифровых решений

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно со Всемирным банком запустило второй этап конкурса World AI & Data Challenge, который призван найти цифровые решения, в частности, в вопросе сокращения бедности. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе АСИ.

"На первом этапе конкурса ставили задачи, связанные со снижением бедности в России и в мире, разработкой алгоритмов предсказания компетенций будущего, предиктивным анализом туристских потоков, разработкой интеллектуальных алгоритмов автоматизированной обработки обращений граждан, а также качественным изменением взаимодействия государства и человека. На второй этап специалисты могут предложить свои варианты решения этих задач до 31 августа 2020 года", - сказала гендиректор АСИ, председатель попечительского совета конкурса Светлана Чупшева.

Во втором этапе конкурса поставили 30 задач, восемь из которых - международного уровня. Участники смогут побороться за призовой фонд и призы партнеров: вычислительные мощности, обучающие программы и подписки на сервисы.

Тема борьбы с бедностью является главным приоритетом для экспертов Всемирного банка. "Мы поставили цель - покончить с крайней бедностью к 2030 году - в качестве своей основной миссии и активизации международных и национальных усилий в этом направлении. На национальном уровне 193 страны приняли эту цель в рамках повестки ООН. Россия ставит перед собой более амбициозную цель - сократить вдвое уровень бедности в стране к 2024 году. Последствия пандемии коронавируса могут значительно увеличить уровень бедности в мире. Участники конкурса, которые представят эффективные решения для этих задач, безусловно, получат поддержку при голосовании", - сказал ведущий экономист глобальной практики по вопросам борьбы с бедностью Всемирного банка Самуэль Фрейе-Родригес, слова которого приводит пресс-служба.

Один из проектов, который направлен на снижение бедности, предложили специалисты из Казахстана, России и Узбекистана. Они намерены получить "алгоритм по быстрому поиску и определению бедных", создать сервис, который позволит определить эффективность мер поддержки данной категории граждан и "построить прогнозную модель появления малоимущих с учетом ситуации, создавшейся из-за пандемии коронавируса".

Участники проекта планируют создать систему, которая сможет "с использованием алгоритмов машинного обучение анализировать большой объем демографических и социоэкономических данных и определить ранее неизвестные характеристики людей, относящихся к малообеспеченным слоям населения". Этими данными, как считают разработчики, смогут пользоваться государственные структуры при принятии программ и внедрении проектов по снижению бедности в стране.

На благо жителей

Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин рассчитывает, что участники конкурса серьезно отнесутся к решению задач, которые "могут быть встроены в административные процессы региональных органов власти и использованы на благо жителей страны".

В рамках конкурса технологический партнер конкурса Яндекс.Облако обеспечит data-сообщество вычислительными мощностями, и участники в числе первых получат открытый доступ к новому сервису Yandex DataSphere для разработки эффективных цифровых решений. Победителям конкурса также будут предоставлены как гранты на бесплатное использование вычислительных мощностей платформы Яндекс.Облака, так и образовательные курсы и денежные призы от других партнеров проекта, уточнили в пресс-службе.

В конкурсе 2019 года приняли участие более 1000 data-аналитиков России. В этом году планируется вовлечь еще больше разработчиков, так как теперь участие могут принять и разработчики из других стран. К проекту уже присоединились Сингапур и некоторые страны СНГ - Казахстан, Узбекистан.