Интернет-омбудсмен заявил, что переход банков на отечественное ПО может занять до семи лет

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Переход российских банков на отечественный софт может потребовать пять-семь лет. Такое мнение высказал в среду представитель уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей в сфере интернета Дмитрий Мариничев.

Ранее сообщалось, что Ассоциация банков России обратилась к главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой отложить на четыре года переход на отечественный софт критической информационной инфраструктуры (КИИ). В ассоциации полагают, что в сегодняшней редакции проект указа президента и постановления правительства, разработанные Минкомсвязью, не учитывают "риски масштабных перебоев функционирования объектов КИИ", а требования, указанные в них, "в отдельных случаях практически невыполнимы". Ассоциация оценивает переход на российское ПО и IT-оборудование более чем в 700 млрд рублей.

"Для бесперебойного функционирования банковской системы разработчикам отечественного ПО предстоит решить вопрос не трансформации, а плавного перетекания одной системы в другую. Для этого может понадобиться пять-семь лет, но если все пройдет естественным образом, снимутся вопросы интеграции и заменяемости иностранного ПО на российское, это будет выгодно для всех участников рынка", - сказал Мариничев, слова которого приводит пресс-служба Партии роста.

По его словам, технические решения проходят сложный путь испытаний, прежде чем окончательно внедряются в систему, кроме того, они "должны обладать достаточным запасом прочности, чтобы обеспечить безопасность процессов".

"Сейчас многие используют разработки иностранных компаний, потому что просто на момент запуска сервисов проверенных российских аналогов не было. Но это не значит, что их не будет никогда. Уже сейчас банки регулярно меняют морально устаревшее ПО и по возможности используют совместимые системы российского производства. Однако если мы хотим обезопасить отечественную банковскую систему от зависимости от иностранных разработчиков, нужно быть уверенным, что переход на отечественное ПО не повлияет на качество функционирования сложных систем, проведение платежей, работу приложений и в целом на уровень банковского сервиса", - добавил Мариничев.