АСИ планирует изменить систему оценки в рейтинге инвестпривлекательности регионов РФ

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) на фоне ситуации с пандемией коронавируса планирует изменить систему оценки регионов России в ежегодном рейтинге инвестиционной привлекательности. Об этом сообщила в среду гендиректор АСИ Светлана Чупшева на онлайн-совещании с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым.

"Мы хотели бы <…> обсудить новые концепции и подходы к построению национального рейтинга, чтобы эта система оценка соответствовала вызовам сегодняшнего времени. Мы бы хотели обсудить, какие возможности сегодня востребованы предпринимателями, и какие из них должны быть отражены в показателях национального рейтинга, чтобы он помогал регионам восстанавливаться экономику, помогал создавать условия для новых бизнесов и находить новые ниши развития", - сказала она.

По словам Чупшевой, рейтинг инвестиционной привлекательности регионов за 2019 год планируется представить в ближайшее время. Ранее его планировали презентовать на Петербургском экономическом форуме 3-6 июня, который был отложен из-за ситуации с пандемией.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики; его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне. По итогам 2018 года первое место в рейтинге АСИ заняла Москва. Республика Татарстан, которая годом ранее была на третьем месте, поднялась на вторую строчку. Лидер предыдущего рейтинга - Тюменская область - на третьем месте.