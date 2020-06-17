Инвестпрограмма РЖД на 2020 год составит 642 млрд рублей

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Инвестиционная программа РЖД на 2020 год составит 642 млрд рублей вместо ранее запланированных 620 млрд рублей, сообщил глава РЖД Олег Белозеров, слова которого приводятся в пресс-релизе компании.

По его словам, из этой суммы на развитие Восточного полигона планируется направить свыше 85 млрд рублей: работы развернуты на 262 объектах, где трудятся свыше 6 тыс. строителей и 1,5 тыс. единиц техники.

"Развитие "Российских железных дорог" полностью зависит от строительства. Базовым документом, которым руководствуется компания, является долгосрочная программа развития до 2025 года. Она синхронизирована с Комплексным планом модернизации магистральной инфраструктуры. При этом объемы строительства не просто масштабные, а грандиозные! Только в базовом сценарии общий объем инвестиций достигнет 4,7 трлн рублей, а с учетом возможных внешних источников - до 8,7 трлн рублей", - отметил глава РЖД.

Ранее Белозеров на совещании у президента по развитию транспорта рассказал о планах холдинга сохранить инвестпрограмму в 2020 году на уровне не менее 620 млрд рублей (против ранее запланированных 820 млрд рублей), несмотря на неблагоприятную экономическую ситуацию. Он отмечал, что поддержать финансирование инвестпрограммы РЖД можно за счет механизма бессрочных облигаций. Выпуск бондов, по словам главы компании, планируется в течение месяца. Правительство РФ затем выпустило постановление о размещении бессрочных облигаций РЖД на 370 млрд руб.