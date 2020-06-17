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В Госдуму внесли законопроект о возможности приватизации земель национальных парков

Документ предлагает не изымать из оборота и разрешить предоставление земельных участков в границах населенных пунктов, расположенных в зонах хозяйственного назначения национальных парков

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Группа сенаторов и депутатов, среди которых вице-спикеры Совета Федерации Юрий Воробьев и Андрей Турчак, а также лидер фракции "Единая Россия Сергей Неверов, внесли в Госдуму законопроект о возможности приватизации земель национальных парков. Документ размещен в базе данных нижней палаты парламента.

"Положениями законопроекта предлагается не изымать из оборота и разрешить предоставление земельных участков в границах населенных пунктов, расположенных в зонах хозяйственного назначения национальных парков, если в отношении указанных участков не могут быть установлены иные изъятия и ограничения, установленные земельным законодательством и не связанные с вхождением указанных земельных участков в состав земель особо охраняемых природных территорий, в собственность субъектов РФ или муниципальную собственность", - говорится в пояснительной записке.

При этом в Единый государственный реестр недвижимости должны быть внесены сведения о границах такого населенного пункта. Кроме того, после передачи земельных участков в собственность субъектов РФ или муниципальную собственность данные земельные участки, расположенные в населенных пунктах, могут быть предоставлены физическим и юридическим лицам в соответствии с земельным законодательством.

"Виды разрешенного использования земельных участков, а также предельные (максимальные и/или минимальные) параметры строительства в границах населенных пунктов, включая населенные пункты, по-прежнему будут определяться положением о соответствующей особо охраняемой природной территории. Положениями законопроекта также предлагается предусмотреть процедуру изменения границ национальных парков, исправления технических ошибок в определении границ национальных парков", - уточняется в законопроекте.

Ранее Воробьев отмечал, что федеральный статус земель национальных парков и действующий в них правовой режим приводят к существенному ограничению конституционных прав жителей этих территорий. Граждане не могут получить землю для ведения садоводства и индивидуального жилищного строительства, в полной мере реализовать материнский капитал, а региональные власти и органы местного самоуправления не могут осуществить социально-экономические программы, указывал сенатор

Вице-спикер обосновывал потребность в законодательных изменениях необходимостью создания нормальных условий для жизнедеятельности населения, проживающего в границах национальных парков. Инициатива, уточнял он, была разработана совместно с Минприроды РФ и регионами. Законопроект планировалось внести на рассмотрение Госдумы после получения отзыва правительства. На данный момент комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала данную инициативу при условии ее доработки. В настоящее время в России существуют 63 национальных парка, на территории 61 из них расположено порядка 956 населенных пунктов.

Теги
Воробьев, Юрий ЛеонидовичТурчак, Андрей АнатольевичНеверов, Сергей ИвановичРоссия
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