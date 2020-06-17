Биржевые индексы в Нью-Йорке умеренно растут на ожиданиях восстановления экономики

НЬЮ-ЙОРК, 17 июня. /ТАСС/. Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи с открытием сессии в среду продемонстрировали умеренный рост на фоне ожиданий увеличения потребительского спроса после ослабления санитарных ограничений в ряде штатов.

Как следует из информации на сайте торговой площадки, сразу после начала сессии промышленный индекс Dow Jones вырос на 64,46 пунктов (0,25%), до отметки 26 354,43. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 9,10 пунктов (0,29%) и оказался на отметке 3 133,84. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 47,60 пунктов (0,48%), до 9 943,47.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки WTI оказалась на уровне $37,82 за баррель.

Комментируя начало биржевого дня, телекомпания CNN отметила, что участники рынка рассчитывают на ускорение темпов восстановления экономики после пандемии. "Данные о росте объема розничной торговли свидетельствуют о том, что покупательская способность населения восстанавливается более быстрыми темпами, чем ожидалось, - привела телекомпания мнение главного экономиста компании Capital Economics Эндрю Хантера. - Поскольку во многих штатах санитарные ограничения были ослаблены в мае, можно ожидать, что объем розничных продаж будет расти в июне".