Минфин Абхазии прогнозирует снижение ВВП на 10% в 2020 году

СУХУМ, 17 июня. /ТАСС/. Министерство финансов Абхазии прогнозирует в 2020 году снижение валового внутреннего продукта более чем на 10% и снижение собственных доходов государственного бюджета страны более чем вдвое. Об этом сказал вице-премьер, министр финансов Абхазии Владимир Делба на пресс-конференции в среду в Сухуме.

Государственный бюджет Абхазии на 2020 год по доходам составляет 10,3 млрд рублей, расходам - 10,6 млрд рублей. Дефицит составляет 302 млн рублей. Доля российской финансовой помощи составляет 4,7 млрд рублей.

"В условиях пандемии коронавируса, в которых находится весь мир и наша страна, мы наблюдаем значительное снижение внешнеторгового оборота. Пандемия затронула одну из главных сфер экономики Абхазии - туристическую, которая наполняла не только госбюджет, но и экономику в целом. <…> Мы прогнозируем общее снижение валового внутреннего продукта более чем на 10%, и, наверное, самое важное - это производная от ВВП - снижение объемов собственных доходов госбюджета, которые могут достигнуть 2 млрд рублей (снижение более чем в два раза - прим. ТАСС)", - сказал министр.

По словам Делбы, за пять месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года бюджет недополучил всего 37 млн рублей, но за 17 дней июня "разрыв увеличился еще на 75 млн рублей и это - несопоставимый уровень падения доходов". "Таким образом, с начала года имеем значительное выпадение - более 100 млн рублей, и в таких условиях повышаются риски финансового обеспечения основных задач и функций государства, увеличивается дефицит. Это создает предпосылки к тому, чтобы провести коррекцию всей бюджетной политики нашей страны", - отметил он.

Вице-премьер сказал, что "стабилизация госбюджета - очень важный этап в сложившихся условиях", в связи с чем президент Абхазии Аслан Бжания 12 июня издал распоряжение, согласно которому правительству поручено разработать и утвердить меры, направленные на обеспечение стабильности бюджетной системы, предусматривающие определение приоритетных направлений финансирования расходов, усиление контроля за целевым и эффективным использованием средств.

Делба сказал, что месячный фонд оплаты труда работников всей бюджетной сферы на сегодняшний день составляет порядка 300 млн рублей, или 47% от общих расходов республиканского бюджета. В настоящее время, по его словам, из средств республиканского бюджета осуществляются расходы, прежде всего, связанные с обороной и обеспечением правопорядка, минфин готовится к финансированию расходов работников бюджетной сферы в области здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта общим объемом более 200 млн рублей. "Это произойдет в ближайшее время, мы прилагаем все усилия для мобилизации возможностей бюджета. Зарплата за апрель полностью погашена, сейчас идет выплата за май", - пояснил вице-премьер.