Минэнерго Украины предложило квоты на импорт дизельного топлива и сжиженного газа из РФ

КИЕВ, 17 июня. /ТАСС/. Министерство энергетики Украины инициирует введение квот на импорт дизельного топлива (ДТ) из России на уровне 175 тыс. тонн в месяц, а также сжиженного углеводородного газа (СУГ) в 50 тыс. тонн с запретом импорта любых других видов топлива из РФ. Об этом сообщило в среду издание Enkorr со ссылкой на письмо Минэнерго в адрес Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"Анализ, проведенный специалистами Министерства энергетики, свидетельствует о том, что в условиях финансового кризиса и снижения розничных продаж почти на 15% установление квот на ДТ и СУГ из РФ в размере 30% не приведет к дефициту на внутреннем рынке", - сказано в письме. В соответствии с проведенными расчетами, говорится в документе, квот, эквивалентных 175 тыс. тонн ДТ и 50 тыс. тонн СУГ, "более чем достаточно для обеспечения стабильности топливного рынка".

Свою позицию ведомство объясняет "стремительным ростом импорта СУГ и ДТ из страны-агрессора" и необходимостью ограничить импорт этого топлива из России на уровне 30% от объема украинского рынка. Минэнерго попросило Минэкономики проанализировать представленные предложения до 19 июня. "Кроме этого, Минэнерго предложило полностью запретить импорт из России любых других видов топлива", - сказано в сообщении.

Комментируя эти предложения, издание отмечает, что в своих обоснованиях Минэнерго приводит некорректные данные по импорту ДТ из РФ в текущем году. "Ведомство утверждает, что в марте из РФ на Украину импортировано ДТ на 75% больше, чем в январе текущего года", что не соответствует действительности. По данным консалтинговой группы "А-95", в марте из России импортировано 166,4 тыс. тонн ДТ, что на 17% больше, чем в январе 2020 года (142,5 тыс. тонн)", - сказано в нем.

По данным издания, доля российского ДТ в балансе украинского рынка в 2019 году составила 35,7% (2,5 млн тонн при объеме рынка 6,99 млн тонн), а за пять месяцев 2020 года 39,5% (1,07 млн тонн при объеме рынка 2,71 млн тонн). Отмечается, что рост доли российского ресурса в 2020 году стал следствием "срыва импорта из Белоруссии из-за проблем с загрузкой нефтью белорусских НПЗ".

"Доля российского СУГ в 2019 году составила 34,6% (666 тыс. тонн из 1 925 тыс. тонн), за пять месяцев 2020 года 38,3% (292,5 тыс. тонн из 764,4 тыс. тонн), что объясняется продолжающимся увеличением потребления газомоторного топлива потребителями", - говорится в сообщении.

Квоты на российское топливо

В начале года три компании подали совместное заявление в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, так как считали, что при поставках топлива из России происходит нарушение правил конкуренции. В заявлении утверждалось, что доля российских нефтепродуктов в общем объеме импорта на рынке дизтоплива достигла 47%, сжиженного газа - 55%, при этом существенно сократилась доля поставок из Белоруссии, Литвы и Польши. В связи с этим украинские производители настаивали на пошлинах на российские энергоресурсы по ставке 8,46%.

Глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев призвал ранее Минэкономики страны рассмотреть предложение национальных производителей нефтепродуктов ввести пошлины на ДТ и СУГ из России в размере 8,46%.

С 1 августа 2019 года на Украине вступили в силу спецпошлины на импорт из России ДТ и сжиженного газа, введенные правительством 17 июля прошлого года. Спецпошлина на топливо, поставляемое трубопроводным транспортом, составила 3,75% с 1 августа 2019 года и 4% с 1 октября 2019 года. Спецпошлина на поставки сжиженного газа составила 1,75% с 1 августа и 3% с 1 октября. В Киеве заявляли, что украинский бюджет в связи с введением этих пошлин получит дополнительно около 2 млрд гривен (около $77 млн) в год .