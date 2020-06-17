Новак назвал комфортную для России цену на нефть до 2035 года

ТАСС, 17 июня. /ТАСС/. России комфортно с ценами на нефть на уровне $50 за баррель, а слишком высокие цены снижают спрос на энергоносители, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу Bloomberg TV.

"Слишком высокие цены тоже плохо, так как это снижает спрос на энергоносители, привлекает в отрасль неэффективные инвестиции, создает избытки и формирование следующего кризиса. Поэтому нам это тоже надо учитывать, - сказал Новак. - В прогнозных показателях мы считали для нас комфортной ценой до 2035 года в среднем $50 [за баррель]".

Ранее глава "Газпром нефти" Александр Дюков говорил, что считает цену нефти ниже $40 за баррель нормальной для текущего состояния рынка, ее недавний рост выше $40 был вызван "состоянием эйфории" от снятия карантинных мер.

Страны ОПЕК+ на экстренной видеоконференции 12 апреля смогли заключить соглашение о сокращении добычи нефти. Оно предусматривало совокупное снижение нефтедобычи в мае - июне на 9,7 млн баррелей в сутки. На заседании министров ОПЕК+ 6 июня достигнута договоренность продлить эту квоту до конца июля. Все эти решения способствовали росту цены нефти, однако, начиная с 5 июня, ее стоимость упала с $42 долларов до текущих $38,5.

Спрос на нефть в мире

По словам Новака, Минэнерго России оптимистично оценивает шансы на восстановление спроса на нефть в мире, но не исключает влияния новых очагов распространения коронавирусной инфекции.

"Надо отметить, что относительно самого сложного периода, который в апреле наблюдали, у нас уже примерно вполовину восстановился спрос и в рамках авиасообщения, автомобильного транспорта, нефтехимии. Мы просто должны внимательно смотреть за этим и мониторить, и правильно прогнозировать, как будет восстанавливаться спрос. Но я оптимистично смотрю на это", - сказал он.

При этом министр отметил, что в июне существуют риски возникновения новых очагов коронавирусной инфекции, которые также необходимо отслеживать.