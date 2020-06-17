Ведущий экономический институт Германии прогнозирует рост ВВП страны на 6,4% в 2021 году

ТАСС, 17 июня. Специалисты одного из ведущих экономических институтов ФРГ полагают, что рост ВВП страны в 2021 году составит 6,4%. Такой прогноз содержится в последнем отчете Института по изучению экономики в Эссене (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия), опубликованном в среду на его сайте.

Согласно документу, в ФРГ в предстоящем году ожидается значительный подъем экономики. После прогнозируемого спада в 2020 году на 5,8% из-за последствий кризиса, вызванного коронавирусом, ВВП Германии в 2021 году может вырасти более чем на 6%. При этом эксперты института считают, что пик кризиса, вызванного пандемией, преодолен.

"Учитывая постепенное смягчение ограничительных мер, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции, и наличие мощных финансово-политических инструментов, восстановление экономики Германии, вероятно, продолжится, - говорится в отчете. - Однако скорость данного процесса в значительной степени определяется развитием эпидемиологической ситуации как в ФРГ, так и во всем мире".

Как указывает агентство DPA, исследователи института в Эссене дают более уверенный прогноз относительно роста национальной экономики по сравнению со специалистами из других аналогичных учреждений. Так, экономисты Бундесбанка (федерального банка) ожидают, что снижение экономических показателей ФРГ в текущем году составит 7,1% , в то время как рост в 2021 году достигнет 3,2%.

19 мая агентство Reuters сообщило, что Союз германских промышленно-торговых палат ожидает исторического снижения ВВП страны более чем на 10% в текущем году из-за пандемии. По мнению президента союза Эрика Швайтцера, "на основе результатов проведенного опроса следует исходить из того, что процент снижения ВВП будет двузначным". Правительство Германии ранее представило свой прогноз, согласно которому ВВП снизится в 2020 году на 6,3% из-за последствий распространения коронавируса и локдауна.

По оценке берлинского Института имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ), в Германии выявлено 187 184 случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 173,6 тыс. человек, умерли 8 830.