"Газпром нефть" перешла на собственную технологию восстановления катализаторов для НПЗ

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. "Газпромнефть - Каталитические системы" заявила о переходе на свою технологию восстановления активности катализатора для нефтеперерабатывающих заводов, которая позволяет вернуть более 95% начальной активности этого химического вещества и получить экономический эффект в 400 млн рублей в год, сообщает "Газпром нефть".

Катализаторы - вещества, ускоряющие протекание ключевых химических реакций. Они участвуют практически во всех вторичных процессах нефтепереработки. Сегодня доля иностранных поставщиков по катализаторам гидроочистки и гидрокрекинга составляет около 100%, каталитического крекинга - порядка 50%.

Без технологии реактивизации использованные катализаторы обычно заменяют новыми или только частично возвращают активность, теперь компания предложила решение для повторного использования. Технология разработана совместно с институтом катализа им. Г. К. Борескова СО РАН, срок службы каталитических систем с восстановленной активностью остается неизменным.

"Работа проведена по собственной технологии, которая позволяет восстановить более 95% начальной активности катализатора. Линия реактивации мощностью 2 тысячи тонн катализаторов в год - это часть проекта "Газпром нефти" по строительству современного завода по производству каталитических систем", - рассказали в компании.

"В отсутствие эффективных российских технологий реактивации НПЗ были вынуждены закупать большие объемы катализаторов или обращаться к зарубежным компаниям для восстановления активности до нужных параметров. Именно поэтому создание отечественных технологий производства и реактивации современных катализаторов приобретает особое значение. Мы развиваем уникальный бизнес для российского катализаторного рынка, объединяя производство, науку и сервис. Такой комплексный подход становится преимуществом для всей отрасли: двигая вперед наукоемкое катализаторное производство, мы обеспечиваем стабильную работу всей российской нефтеперерабатывающей отрасли", - сказал генеральный директор "Газпромнефть - Каталитические системы" Александр Чембулаев.

О заводе

Будущий завод обеспечит выпуск 21 тыс. т современных катализаторов для ключевых процессов производства топлива Евро-5 и глубокой переработки нефти. Инвестиции "Газпром нефти" в проект превышают 30 млрд рублей, строительство планируется завершить в 2021 году.

Генеральный директор "Газпромнефть - Каталитические системы" Александр Чембулаев ранее говорил в интервью ТАСС, что компания планирует занять более 70% российского рынка катализаторов каталитического крекинга и гидропроцессов (в настоящий момент они поставляются из-за рубежа), но имеет возможность даже полностью обеспечить ими рынок России.

По его словам, "Газпром нефть" после завершения в 2021 году строительства завода планирует начать экспорт катализаторов, ими уже интересуются НПЗ стран СНГ. Компания также смотрит на рынки стран АТР и Ближнего Востока.