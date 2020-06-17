Новак сообщил, что инвестиции в поддержку нефтесервиса могут составить до 400 млрд рублей

ТАСС, 17 июня. Объем инвестиций в нефтесервис России может составить около 400 млрд рублей за два года благодаря созданию дополнительных возможностей кредитования нефтекомпаний. Об этом сообщил глава Минэнерго России Александр Новак в интервью агентству Bloomberg.

"Речь идет о создании дополнительных возможностей для кредитования наших нефтяных компаний, которые бы направили эти ресурсы на дополнительный заказ и формирование фонда незаконченных скважин путем того, чтобы скважины были пробурены процентов на 70, то есть они были практически сделаны, но не закончены. Общий объем инвестиций в этот сектор может за два года составить, то есть кредитование под инвестиции, около 400 млрд рублей", - сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос включения в перечень системообразующих организаций нефтесервисных предприятий с выручкой более 1 млрд рублей в год.

Министр энергетики РФ Александр Новак сообщал, что его ведомство подготовило предложения по поддержке нефтесервисных компаний в условиях сокращения добычи нефти. Новак отмечал, что падение заказов для нефтесервиса может составить до 30-40%, в некоторых случаях больше.