США за неделю сократили добычу нефти на 600 тыс. баррелей в сутки

ТАСС, 17 июня. Суточная добыча нефти в США за неделю с 6 по 12 июня снизилась на 600 тыс. баррелей - до 10,5 млн баррелей в сутки, следует из материалов Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

С середины марта добыча нефти в США упала на 2,6 млн баррелей в сутки (-20%).

Подобное недельное снижение добычи нефти в США стало повторением сильнейшего падения производства нефти с июля 2019 года. В конце марта - начале апреля добыча также снизилась на 600 тыс. баррелей в сутки.

Хранилища нефти в США по состоянию на 5 июня заполнены на 61% (411,05 млн баррелей) при максимальной вместимости в 672,4 млн баррелей. Заполненность хранилищ в Кушинге (штат Оклахома) снизилась до 62% (47,23 млн баррелей) с пиковых 83% в начале мая.

Ранее EIA понизило прогноз на 2020 год по добыче нефти в США на 1,11% - до 11,56 млн баррелей в сутки. Прогноз на 2021 год понижен до 10,84 млн баррелей в сутки.

Коммерческие запасы нефти

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю увеличились на 1,215 млн баррелей и на 12 июня достигли 539,28 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.

При этом аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста запасов на 130 тыс. баррелей.

На 17:33 мск стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне снижалась на 0,78% - до $40,64 за баррель, а нефть сорта WTI теряла 0,47% и торговалась на уровне $38,47 за баррель.