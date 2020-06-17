Захарова: санкции США против "Севпотока - 2" призваны нанести прямой удар по экономике ФРГ

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Обсуждаемые в Конгрессе США санкции против проекта "Северный поток - 2" призваны нанести прямой удар именно по экономике Германии. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Агрессивное давление, а именно так мы его квалифицируем, оказываемое Вашингтоном на своих европейских союзников, в первую очередь на Германию, с целью срыва строительства "Северного потока - 2" - это, конечно, факт беспрецедентный для трансатлантических отношений. А обсуждаемые в Конгрессе США санкции призваны нанести прямой удар именно по германской экономике, - сказала дипломат. - Реакция на них, будь то на национальном или на общеевропейском уровнях, - это, безусловно, суверенное решение Берлина, стран Евросоюза".

Захарова отметила, что Россия рассчитывает на дальнейшую поддержку проекта со стороны правительства ФРГ. "Мы исходим из того, что все его участники смогут в полном объеме выполнить свои контрактные обязательства, а все государства, заинтересованные в новом газопроводе, проявят политическую волю, необходимую для реализации этой стратегически важной для надежного энергообеспечения объединенной Европы инициативы", - добавила она.

В любом случае, обратила внимание дипломат, "складывающаяся ситуация является серьезным вызовом для ЕС, как во внешнеполитическом плане, так и с точки зрения безопасности его рынка для зарубежных инвестиций".

4 июня республиканцы внесли на рассмотрение Сената Конгресса США законопроект о расширении санкций в отношении газопровода "Северный поток - 2". Как отмечала пресс-служба одного из авторов инициативы, документ "уточняет и расширяет санкции в рамках закона об обеспечении энергетической безопасности Европы" и направлен "на блокировку завершения строительства газопровода". На следующий день глава комитета Бундестага (парламента ФРГ) по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст заявил ТАСС, что Германия и ЕС должны продумать ответные действия на планы США расширить санкции против "Северного потока - 2". По его мнению, действия США в этом вопросе "не нужно больше понимать как акт дружбы, но они представляют собой вмешательством в суверенитет Германии и ЕС".