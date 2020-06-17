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Пандемия коронавируса нового типа

Опрос: в России почти половина заемщиков пожаловались на падение доходов за время пандемии

При этом у каждого третьего из них доходы упали на треть и более, а у каждого пятнадцатого доходов практически не стало

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Почти половина российских заемщиков пожаловались на падение доходов во время эпидемии коронавируса, свидетельствуют данные опросов населения, проведенные ООО "инФОМ" по заказу Банка России.

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"В целом на падение доходов за все время эпидемии пожаловались 47% заемщиков. При этом у каждого третьего из них доходы упали на треть и более, а у каждого пятнадцатого доходов практически не стало", - указано в опросе.

Также отмечается, что почти половине заемщиков, доходы которых сократились (21% от всех имеющих кредит), текущего уровня денежных поступлений не хватает на выплаты. "Им приходится прибегать к разным способам выхода из ситуации (одному или нескольким одновременно): 8% заемщиков брали деньги в долг у знакомых, 5% расходовали сбережения, 2% открывали новые кредиты, 5% задерживали выплаты", - указано в опросе.

Кроме того, 46% респондентов сообщили о наличии в их семье какого-либо кредита или микрокредита, эта доля существенно не менялась с конца апреля. Ипотеку выплачивают 11%, кредит на покупку автомобиля - 7%, микрокредит - 3%, другие виды кредитов - 2%.

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