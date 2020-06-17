Опрос: в России почти половина заемщиков пожаловались на падение доходов за время пандемии

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Почти половина российских заемщиков пожаловались на падение доходов во время эпидемии коронавируса, свидетельствуют данные опросов населения, проведенные ООО "инФОМ" по заказу Банка России.

"В целом на падение доходов за все время эпидемии пожаловались 47% заемщиков. При этом у каждого третьего из них доходы упали на треть и более, а у каждого пятнадцатого доходов практически не стало", - указано в опросе.

Также отмечается, что почти половине заемщиков, доходы которых сократились (21% от всех имеющих кредит), текущего уровня денежных поступлений не хватает на выплаты. "Им приходится прибегать к разным способам выхода из ситуации (одному или нескольким одновременно): 8% заемщиков брали деньги в долг у знакомых, 5% расходовали сбережения, 2% открывали новые кредиты, 5% задерживали выплаты", - указано в опросе.

Кроме того, 46% респондентов сообщили о наличии в их семье какого-либо кредита или микрокредита, эта доля существенно не менялась с конца апреля. Ипотеку выплачивают 11%, кредит на покупку автомобиля - 7%, микрокредит - 3%, другие виды кредитов - 2%.