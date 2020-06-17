Новак: все новые нефтегазовые объекты в Арктике учитывают эффект таяния вечной мерзлоты

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Современные нефтегазовые объекты России в Арктике учитывают эффект таяния вечной мерзлоты на этой территории, поэтому шансы возникновения с ними чрезвычайной ситуации - минимальны, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу Bloomberg TV.

"Что касается в целом экологической безопасности, то в Российской Федерации в топливно-энергетическом комплексе этому уделяется серьезное внимание. У нас есть законодательство, специальные требования, которые должны соблюдать все предприятия. Эти требования полностью соответствуют климатическим условиям, в том числе прогнозам по потеплению в арктической зоне. Современные объекты, которые строятся в этой зоне, соответствуют самым высоким экологическим требованиям", - заметил он.

Ранее глава "Газпром нефти" Александр Дюков говорил, что риски для проектов в арктической зоне из-за глобального потепления можно свести к нулю, если правильно организовать реализацию проекта.

29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара более 21 тыс. т нефтепродуктов разлилось на 180 тыс. кв. м грунта, а также попало в водные объекты, что повлекло загрязнение и причинение вреда окружающей среде.

Согласно заявлениям компании, разгерметизация топливного бака произошла из-за таяния грунтов вечной мерзлоты и просадки свай, на которых стояла платформа с резервуаром. Первый вице-президент - операционный директор компании Сергей Дяченко говорил, что "Норникель" ранее не осуществлял мониторинг состояния вечной мерзлоты в Норильске.