{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Задолженность по зарплате в России в мае составила 2,4 млрд рублей

При это долги за 2018 год и ранее составляют 820,7 млн рублей

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Задолженность по заработной плате в России на 1 июня 2020 года составила 2 млрд 415,9 млн рублей, сообщается в материалах Росстата.

"В связи с тем, что в апреле и мае 2020 года ряд организаций полностью или частично прекратили работу, темпы роста (снижения) суммарной задолженности по заработной плате на 1 июня 2020 года по сравнению с предыдущим периодом не рассчитывались, в силу неполной сопоставимости данных", - уточнили в Росстате.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2020 году, приходится 981,4 млн рублей (40,6%), в 2019 году - 613,8 млн рублей (25,4%). Долги за 2018 год и ранее составляют 820,7 млн рублей (34%).

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства - 42%; добыча полезных ископаемых - 15%; строительство - 11%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки и транспорт - по 8%.

Теги
Россия
Новак: все новые нефтегазовые объекты в Арктике учитывают эффект таяния вечной мерзлоты
Министр энергетики России отметил что, шансы возникновения чрезвычайной ситуации с такими объектами - минимальны
Читать полностью