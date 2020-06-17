Задолженность по зарплате в России в мае составила 2,4 млрд рублей

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Задолженность по заработной плате в России на 1 июня 2020 года составила 2 млрд 415,9 млн рублей, сообщается в материалах Росстата.

"В связи с тем, что в апреле и мае 2020 года ряд организаций полностью или частично прекратили работу, темпы роста (снижения) суммарной задолженности по заработной плате на 1 июня 2020 года по сравнению с предыдущим периодом не рассчитывались, в силу неполной сопоставимости данных", - уточнили в Росстате.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2020 году, приходится 981,4 млн рублей (40,6%), в 2019 году - 613,8 млн рублей (25,4%). Долги за 2018 год и ранее составляют 820,7 млн рублей (34%).

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства - 42%; добыча полезных ископаемых - 15%; строительство - 11%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки и транспорт - по 8%.