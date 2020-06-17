Росстат подтвердил рост ВВП РФ в I квартале 2020 года на уровне 1,6%

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Рост ВВП РФ в I квартале 2020 года, согласно первой оценке Росстата, составил 1,6%, что совпадает с предварительной оценкой, следует из данных ведомства.

"ВВП в I квартале 2020 года составил 25,3177 трлн рублей. Индекс его физического объема в I квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года составил 101,6% (совпадает с предварительной оценкой, опубликованной ранее)", - говорится в пояснении Росстата.

Отмечается, что наибольшее влияние на рост индекса физического объема ВВП России в I квартале оказали финансовая и страховая деятельность (прирост на 9,8%), торговля и ремонт автотранспортных средств (прирост на 4,9%), обрабатывающие производства (прирост на 3,6%).

Кроме того, рост индекса наблюдался в сельском хозяйстве, гостиничном бизнесе и общественном питании. Снижение индекса наблюдалось в сфере транспортировки и хранения (на 4,4%) преимущественно за счет снижения авиаперевозок на 5,1%, а также в области складского хозяйства и вспомогательной транспортной деятельности (на 5,1%).

Ранее Минэкономразвития сообщило, что падение ВВП РФ в нерабочем апреле составило 12% в годовом выражении, за январь-апрель снижение составило 1,9%.

По прогнозу министерства, наибольшее падение ВВП в этом году ожидается во II квартале - на 9,5% в годовом выражении, в III и IV кварталах прогнозируется падение на 6,3% и 5,2%. В целом за 2020 год Минэкономразвития ждет падения ВВП России на 5%.

Инфляция в стране

Инфляция в России в период с 9 по 15 июня сложилась на уровне 0,1%.

С начала года потребительские цены выросли на 2,5%.

В годовом выражении инфляция в РФ на 15 июня (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) составила около 3,11%.

Рост цен на гречку замедляется

По данным Росстата, за отчетный период гречка подорожала на 0,4%. Общее подорожание на гречневую крупу наблюдается десятую неделю подряд.

Среди других продуктов питания цены на консервы мясные, маргарин, хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов, рис шлифованный и чай черный выросли на 0,3%, сосиски, сардельки, масло подсолнечное, муку пшеничную, хлеб ржаной, макаронные изделия и печенье - на 0,2%.

Одновременно с этим, куриные яйца подешевели на 1,6%, рыба мороженая и молоко стерилизованное - на 0,2%, консервы мясные и овощные для детского питания, пшено и молоко пастеризованное - на 0,1%.

Рост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,6%, в том числе картофель стал дороже на 4,8%, яблоки - на 2,7%. В то же время помидоры стали дешевле на 5,5%, огурцы - на 4,1%, лук репчатый - на 2,8%, капуста белокочанная - на 2,6%.

Цены на лекарства перешли к снижению

В группе наблюдаемых медикаментов подорожал метамизол натрия (анальгин отечественный) - на 0,1%. При этом цены на офтан катахром снизились на 0,6%, бромгексин и троксерутин - на 0,3%, валокордин - на 0,2%, ренни - на 0,1%.

В статистическом ведомстве добавили, что в категории непродовольственных товаров первой необходимости был зафиксирован рост цен на порошок стиральный - на 0,4%, бумагу и мыло туалетное - на 0,3%, подгузники детские - на 0,2%. Цены на щетки зубные снизились на 0,3%, пасту зубную - на 0,1%.

В Росстате также отметили рост цен на автомобили иностранных марок и смартфоны - на 0,3%, сигареты с фильтром отечественные, футболки детские - на 0,2%, сорочки для мальчиков, носки, гольфы, костюмы спортивные для детей, кроссовые туфли для взрослых, носки мужские - на 0,1%. Телевизоры стали дешевле на 0,4%, электропылесосы напольные - на 0,3%, шампуни - на 0,2%, брюки для детей из джинсовой ткани - на 0,1%.

Цены на бензин автомобильный увеличились на 0,2%, на дизельное топливо - на 0,1%.