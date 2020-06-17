МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров обвинил Facebook и Instagram в продвижении рекламы мошеннических схем, запускаемых от его имени. Об этом он сообщил в своем официальном канале.

"Уже больше года компании Facebook и Instagram зарабатывают на рекламе мошеннических схем, запускаемых от моего имени. <...> Эти мошеннические схемы одобряются модераторами Facebook, получая официальный статус рекламных объявлений и тем самым вводя в заблуждение людей", - написал он.

По данным Дурова, среди потерявших деньги в результате этих схем есть в том числе пожилые люди и пенсионеры. "Несмотря на многочисленные жалобы и возмущение пользователей, Facebook и Instagram продолжили продвигать подобные объявления осенью прошлого и весной этого года. Мы неоднократно заявляли о том, что ни я, ни Telegram не предлагают людям способов заработка, однако команда Facebook не прекратила размещать рекламу поддельных проектов, которые прикрываются моим именем", - дополнил основатель Telegram.

Дуров считает, что ситуация, при которой Facebook более года игнорирует жалобы, зарабатывая на финансовой неопытности пользователей, недопустима. Также он отметил, что ресурсов на оценку рекламных объявлений у компании должно быть достаточно.

"В интересах Facebook начать ответственно относиться к собственной рекламной платформе до конца недели. Я также надеюсь, что компания компенсирует своим пользователям ущерб, нанесенный действиями ее модераторов. Если этого не случится, призываю пользователей Facebook и Instagram сохранять случаи распространения компанией мошеннических рекламных объявлений. Эти свидетельства могут быть востребованы в рамках возможных в этом случае судебных процессов", - резюмировал Дуров.