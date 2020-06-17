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ФАС получила две жалобы на закупку "Газпромом" труб почти на 100 млрд рублей

Одна жалоба подана компанией ООО "Просперити", вторая - от физического лица
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© Дмитрий Рогулин/ТАСС

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ 19 июня рассмотрит поступившие к ней жалобы на закупку "Газпромом" рекордной партии труб большого диаметра (ТБД) объемом около 1,3 млн тонн на сумму почти 100 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в ФАС.

"На документацию указанной закупки поступило две жалобы. Одна жалоба подана компанией ООО "Просперити", вторая - от физического лица. Рассмотрение жалоб запланировано на 19 июня", - сообщили в службе.

В начале июня ООО "Газпром инвест" объявил тендер на поставку в 2020-2022 годах рекордной партии труб большого диаметра (ТБД) на 1,3 млн тонн. Предельная цена закупки составляла 98,402 млрд рублей.

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