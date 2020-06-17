Конкурс на поставку почти 1,4 тыс. новых вагонов метро объявлен в Москве

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Московский метрополитен объявил конкурс на поставку почти 1,4 тыс. вагонов нового поколения до 2023 года включительно. Подвижной состав планируется запускать на Калужско-Рижской, Кольцевой и Большой кольцевой линиях, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичной подземки.

"Московский метрополитен объявил конкурс на поставку 1 360 вагонов нового поколения в 2020-2023 годах для запуска на новых линиях и обновления подвижного состава на других участках метро. Это будут принципиально новые вагоны - лучшее, что только можно сейчас предложить пассажирам столичного транспорта", - сказали в пресс-службе.

Там подчеркнули, что техзадание прошло экспертизу. При его разработке приоритетом стала безопасность и комфорт пассажиров, а также следующие параметры: система обеззараживания воздуха и контроль температуры в салоне; снижение уровня шума и вибрации; увеличение количества информационных мониторов; увеличение числа зарядок USB - более 360 штук; на 60% расширен межвагонный проход; примерно на 15% стали шире дверные проемы; выполнен новый привлекательный эргономичный дизайн салона.

О новых составах

"Новые поезда станут современнее нынешней "Москвы", дадут новый уровень комфорта в салоне, повышенную вместимость - свыше 2,2 тыс. пассажиров, рабочее место машиниста станет еще более удобным. Таким образом будет продолжена ежегодная тенденция по выпуску на линии метро усовершенствованных вагонов", - сообщили в пресс-службе.

В вагонах нового типа будет применяться система автоматического обеззараживания воздуха. Как и в поездах серии "Ока" и "Москва", в климатических установках будут ультрафиолетовые лампы, которые уничтожают до 100% вирусов и бактерий в воздухе, поступающем в салон. Эти лампы аналогичны тем, что применяются для обеззараживания помещений в системе здравоохранения. В перспективе будет рассматриваться возможность внедрения в вагоны новых дополнительных разработок по обеззараживанию салона и повышению уровня санитарной безопасности.

"Новый подвижной состав будет поставляться в 2020, 2021, 2022 и 2023 годах. Запускать его планируется на Калужско-Рижской, Кольцевой и Большой кольцевой линиях. В техническом задании учтены пожелания москвичей", - сказали в пресс-службе Московского метрополитена.

Дизайн нового состава выбрали москвичи в ходе голосования в прошлом году. Они предпочли дизайн округлой формы с удлиненными вертикальными фарами. Сквозной проход между вагонами станет шире: вместо чуть более 1 метра в самом узком месте - до 1,6 м по всей высоте. Кроме того, с 1,4 до 1,6 м будут расширены дверные проемы. Такие улучшения позволят пассажирам свободнее заходить в поезд и перемещаться между вагонами во время поездки. Под потолком впервые будут установлены консольные LCD-мониторы для улучшения информирования пассажиров.

"В новом поезде для Московского метрополитена будет установлено более 360 usb-разъемов для зарядки гаджетов. Это в пять раз больше по сравнению с курсирующими сейчас поездами "Москва". Такие разъемы появятся и между сиденьями пассажиров. Впервые поезда московского метро оснастят широкими внешними информационными табло на бортах. Благодаря этому пассажиры на платформе будут знать, куда следует состав", - заключили в пресс-службе.