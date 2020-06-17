Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгового дня снизились на 0,3-0,39%

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Российский фондовый рынок в среду консолидировался у уровней закрытия предыдущего дня. Так, согласно данным торгов, индекс Мосбиржи снизился на 0,3%, до 2740,1 пункта, РТС - на 0,39%, до 1237,93 пункта.

Доллар к рублю на 19:27 мск вырос на 0,25%, до 69,793 рублей, евро снизился на 0,11%, до 78,34 рублей. Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на бирже ICE в Лондоне сохранилась в диапазоне предыдущего дня - $40,6 за баррель.

В рамках сегодняшней сессии российский рынок так и не смог найти поводов для направленного движения. Восстановление цен на нефть сопровождалось потерями западных фондовых площадок, что привело к компенсации позитивного и негативного внешнего влияния на рынок, отметил главный аналитик ПСБ Богдан Зварич. В частности, в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 1%, а в США после первых часов торгов Dow Jones снизился на 0,1%, а S&P500 подтянулся на 0,1%, пояснил эксперт.

Ослабляет аппетиты инвесторов новостной фон, а именно информация из Пекина, где вновь закрылись школы и вузы из-за повторного роста заболеваемости COVID-19. "О такой же негативной тенденции сообщают и некоторые американские штаты. Заявления ВОЗ о научном прорыве в лечении заболевания не сильно впечатлили инвесторов - основной проблемой остается отсутствие эффективной вакцины против коронавируса", - отметил инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

Помимо этого, цена нефти снижается на фоне роста коммерческих запасов в США. В краткосрочной перспективе внимание инвесторов будет приковано к данным по уровню исполнения сделки ОПЕК+ в июне, пояснил главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции" Владимир Потапов.

Аутсайдерами торгов выступили акции "Татнефти" и "Аэрофлота", упавшие более чем на 2,7% и 5,13% соответственно.

Как отметил Владимир Потапов, позитивной новостью для "Татнефти" является подтверждение генеральным директором компании приверженности текущей дивидендной политике - минимум 50% от чистой прибыли. "Если свободный денежный поток больше 50% чистой прибыли, то совет директоров может распределить его на выплаты акционерам", - считает он.

Лучше рынка торговались "Полюс" и "Система", прибавившие более 3%.

Прогноз на четверг

Завтра динамика торгов может оказаться смешанной, волатильной и зависеть от новостей о пандемии, сигналов регуляторов, сырьевых котировок, уровня риск-аппетитов в целом, отметил Александр Бахтин. В четверг из статистики стоит обратить внимание на данные по безработице в США и индексу производственной активности от ФРБ Филадельфии за июнь, добавил он.

По оценкам "БКС Премьер", в четверг индекс Мосбиржи сформируется в диапазоне 2700-2800 пунктов, курс рубля к доллару - 69,3-70,8.

По мнению аналитика "Фридом Финанс" Александра Осина, завтра преобладают шансы снижения рынка акций. Целевые диапазоны закрытия дня для индекса Мосбиржи и курса доллара к рублю составляют 2700 -2770 пунктов и 69-70,60 рубля соответственно.