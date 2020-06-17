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Fitch ожидает роста розничного кредитования в России

В агентстве прогнозируют, что рост будет на уровне ниже 10%

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает в 2020 году рост розничного кредитования в России на уровне ниже 10%, следует из обзора российского банковского сектора Fitch за четыре месяца 2020 года.

"Объем розничного кредитования за январь-апрель вырос на 472 млрд рублей (2,6%), и мы ожидаем, что сегмент будет умеренно расти во втором полугодии при поддержке государственной программы субсидированного ипотечного кредитования и стабилизации экономики. В 2020 году мы ожидаем, что рост розничного кредитования будет ниже 10%", - говорится в материале.

В корпоративном кредитовании в России ожидается рост ниже 5% в 2020 году, однако в случае продолжительного экономического спада или второй волны пандемии во втором полугодии прирост может оказаться нулевым или даже отрицательным. Корпоративное кредитование в стране за январь-апрель увеличилось на 1 трлн рублей (2,4%) с учетом изменения валютного курса.

Банковский сектор получил чистую прибыль в размере 38 млрд рублей в апреле. "Мы ожидаем, что рентабельность сектора в конце 2020 года снизится из-за увеличения обесценения кредитов и снижения выручки", - говорится в отчете.

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