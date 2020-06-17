Московский центр "Моспром" создал программу по стимулированию спроса для бизнеса

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Центр "Моспром", подведомственный департаменту инвестиционной и промышленной политики Москвы, создал программу по стимулированию спроса на продукцию московских компаний. Столичные предприниматели получат поддержку по выходу не только на внешний, но и на внутренний рынок, говорится в сообщении, опубликованном в среду на информационном портале столичной мэрии.

"Центр поможет московскому бизнесу установить контакты с региональными поставщиками, принять участие в закупочных сессиях, а также присоединиться к работе федеральных инфраструктурных проектов. Получить поддержку можно на всех этапах жизненного цикла компании, работающей как на внутренних, так и зарубежных рынках", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в программе будет задействован ряд отраслей: строительство, транспорт, агропромышленный комплекс, машиностроение и др.

"Центр провел более 600 диагностических сессий экспортной деятельности и 150 качественных исследований внешнеэкономической деятельности для столичных компаний. Программа позволяет получить бесплатное персональное сопровождение по вопросам сертификации, логистики, таможенного оформления, локализации производства или создания международных центров обслуживания. Специалисты "Моспрома" помогают предпринимателям решать вопросы включения московских компаний в региональные производственные цепочки и многие другие", - приводятся в сообщении слова главы департамента Александра Прохорова.