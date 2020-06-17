Трутнев предложил расширить на СКФО механизм частных инвестиций

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев предложил использовать в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) по аналогии с Дальним Востоком механизм привлечения частных средств. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе аппарата полпреда.

В соответствии с решениями президента РФ, Трутневу было поручено заниматься социально-экономическим развитием Северного Кавказа по линии правительства РФ.

"Почему программа развития Северо-Кавказского федерального округа не оказала существенного влияния на развитие экономики? Уверен в том, что одними бюджетными средствами, сколько бы их не выделяли, добиться экономического развития невозможно. Бюджетные инвестиции должны использоваться как инструмент, создающий возможности для реализации проектов частных инвесторов", - привели в пресс-службе слова Трутнева.

Вице-премьер подчеркнул, что если бы механизм инвестиций в СКФО работал по аналогии с Дальним Востоком, то экономика макрорегиона получала бы больше частных средств. "Мы так работаем на Дальнем Востоке уже 6 лет, где на 1 бюджетный рубль приходятся 15 рублей частных инвестиций. На Северном Кавказе эта цифра составляет менее 40 копеек - в 30 раз меньше. При значении мультипликатора на уровне Дальнего Востока экономика Северного Кавказа получила бы 800 млрд рублей частных инвестиций, а это уже совсем другая цифра и совсем другие результаты работы", - подчеркнул Трутнев.