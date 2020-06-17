В МЭР сообщили, что падение промпроизводства в мае соответствовало прогнозам

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Снижение промышленного производства в РФ в мае на 9,6% соответствовало прогнозам Минэкономразвития, на динамику повлияло падение в добыче полезных ископаемых из-за ограничений в рамках сделки ОПЕК+ и восстановление выпуска обрабатывающих производств. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития "О динамике промышленного производства. Июнь 2020 года".

"Промышленное производство в мае 2020 года снизилось на 9,6 % в годовом выражении (-6,6% в апреле). Отраслевая динамика соответствовала ранее озвученным прогнозам: ожидаемое в условиях действующих ограничений падение в добыче полезных ископаемых (-13,5% в годовом выражении после -3,2% в апреле), с одной стороны, и восстановление выпуска обрабатывающих отраслей (-7,2% в годовом выражении и -10,0% соответственно) - с другой", - говорится в обзоре.

В Минэкономразвития отмечают, что начало снятия ограничений из-за коронавируса c середины мая способствовало улучшению динамики обрабатывающей промышленности.

"Выпуск товаров первой необходимости продолжал устойчиво расти: производство пищевых продуктов увеличилось на 1,5% в годовом выражении (3,7% месяцем ранее), рост выпуска фармацевтической продукции ускорился до 22,4% в годовом выражении после 13,5% в апреле", - сообщают в министерстве.

Кроме того, существенно сократилось падение в отраслях обрабатывающей промышленности, ориентированных на инвестиционный спрос и производство непродовольственных товаров, говорится в обзоре. Так, выпуск легкой промышленности в мае сократился на 10% в годовом выражении после снижения на 23,1% в апреле. Ожидаемо отрицательный вклад в динамику обрабатывающей промышленности внесло сокращение выпуска нефтепродуктов.

Сокращение в добыче полезных ископаемых

"Основной вклад в сокращение выпуска в добывающем комплексе внесло снижение добычи топливно-энергетических полезных ископаемых. После начала действия ограничений в рамках сделки ОПЕК+ с 1 мая добыча сырой нефти (включая газовый конденсат) сократилась на 14,5% в годовом выражении", - подчеркивают в Минэкономразвития.

Кроме того, снижению добычи естественного природного газа и угля способствовало сохранение слабого внешнего спроса. В Минэкономразвития отмечают, что снижение объемов производства в отраслях добывающей промышленности сопровождалось падением производственной активности в смежных отраслях: предоставлении услуг в области добычи полезных ископаемых и железнодорожных перевозках.