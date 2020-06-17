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Запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX

Глава авиарегулятора США сам проверит в полете Boeing 737 MAX до решения о сертификации

Стивен Диксон также сообщил, что Федеральное авиационное управление будет и впредь тесно взаимодействовать с зарубежными партнерами, которые будут принимать решения по полетам Boeing 737 MAX сами

НЬЮ-ЙОРК, 17 июня. /ТАСС/. Глава Федерального авиационного управления США Стивен Диксон намерен лично сесть за штурвал во время одного из испытательных полетов лайнера Boeing 737 MAX, прежде чем будет принято решении о возобновлении эксплуатации этих самолетов. Об этом он заявил в среду на слушаниях в сенатском комитете по торговле, науке и транспорту, которые транслировались на сайте комитета.

"Я уже заявлял о том, что не подпишу заключение о сертификации до тех пор, пока не будут выполнены все требования по обеспечению безопасности. Я также намерен сам осуществить пилотирование этого самолета, прежде чем будет принято окончательное решение", - сказал глава ведомства на слушаниях, посвященных сертификации Boeing 737 MAX, которые не используются после крушения двух лайнеров этого типа в 2018-2019 годах.

"Уроки, извлеченные при изучения причин этих авиакатастроф, позволят повысить авиационную безопасность во всем мире, - считает Диксон. - Мы ставим перед собой задачу не играть словами, а добиться значимых, долгосрочных улучшений, и мы изучаем результаты анализа, проведенного несколькими группами экспертов".

Федеральное авиационное управление будет и впредь тесно взаимодействовать с зарубежными партнерами, которые будут принимать решения по полетам Boeing 737 MAX сами, сообщил глава ведомства.

"Когда самолетам этого типа будут разрешены полеты, это будет означать, что все проблемы безопасности решены и пилоты по всему миру прошли необходимую подготовку для того, чтобы безопасно эксплуатировать эти самолеты, - сказал он. - Но до этого ФАУ [Федеральное авиационное управление] должно осуществить сертификационные летные испытания, завершить оценку требований к подготовке пилотов и подготовить доклад со своими рекомендациями".

Эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф, одна из которых произошла 29 октября 2018 года в Индонезии, другая - 10 марта 2019 года в Эфиопии. Руководство Boeing признало, что в обоих случаях перед крушением произошел сбой в работе бортовой системы улучшения характеристик маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии.

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СШАЗапрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX
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