Reuters: США могут летом нарастить добычу сланцевой нефти на 500 тыс. баррелей в сутки

НЬЮ-ЙОРК, 17 июня. /ТАСС/. Американские компании рассчитывают увеличить добычу сланцевой нефти на 500 тыс. баррелей в сутки к концу лета, что затруднит ОПЕК+ выполнение обязательств по сокращению добычи. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на представителей компаний Primary Vision и Rystad Energy.

По оценке Primary Vision, добыча сланцевой нефти в США возрастет на 500 тыс. баррелей в сутки к завершению июня. В Rystad Energy считают реальным повышение данного показателя на 400 тыс. баррелей в сутки в июне - августе. "При сохранении цен выше $30 я бы не ожидал каких-либо существенных сокращений от нас в третьем квартале этого года и далее", - приводит агентство мнение генерального директора корпорации Devon Energy Дэвида Хагера.

Согласно данным управления по энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США, добыча нефти в стране в настоящий момент достигает около 10,5 млн баррелей в сутки - самого низкого показателя с марта 2018 года. Рекордно высокий показатель был установлен в ноябре прошлого года - порядка 12,9 млн баррелей в сутки.

Добыча сланцевой нефти в США сократилась на 2 млн баррелей в сутки, но она будет восстанавливаться по мере стабилизации рынка. При этом у России нет цели и необходимости предпринимать какие-то меры против американских добытчиков сланцевой нефти, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу Bloomberg-TV. "При этом мы никаких отдельных действий против сланцевой нефти не можем делать. И в этом нет необходимости. Это рыночная ситуация. Нет такой цели", - добавил министр.

По прогнозам Минэнерго США, падение добычи сланцевой нефти в стране в июле 2020 года по отношению к июню составит 93 тыс. баррелей - до 7,632 млн баррелей в сутки. При этом фактическая добыча сланцевой нефти в июне оказалась на 1,2% ниже значений, ожидаемых ведомством в предыдущем прогнозе, - лишь 7,725 млн баррелей в сутки.

Соглашение стран ОПЕК+ вступило в силу 1 мая, оно предполагает сокращение добычи странами альянса на 9,7 млн б/с в течение мая - июля. Россия и Саудовская Аравия, согласно договоренностям, сократят добычу нефти на равные доли - 2,5 млн б/с от базового уровня в 11 млн б/с. Договоренности будут действовать два года, но с августа по декабрь 2020 г. под сокращение в рамках альянса уже попадает 7,7 млн б/с, а с января 2021 г. до конца апреля 2022 г. - 5,8 млн б/с. Параметры сделки могут быть пересмотрены в декабре 2021 г.